Asesino de Yaidy: Venezolanos cul!#…, ya van a ver lo que es un hombre fuerte

Una disputa por el volumen de la música fue el detonante para que perpetraran el asesinato de la venezolana Yaidy Garnica Carvajalino, de 43 años.

La mujer fue baleada frente a sus hijas en la comuna de Cerro Navia, en Chile. El crimen ocurrió el pasado 15 de junio, durante la celebración del Día del Padre.

Las hijas de Garnica afirmaron, que aunque bajaron el volumen de la música, un grupo de vecinos permaneció frente a su casa.

Amenazas

Los vecinos ingresaron a la vivienda de la venezolana y comenzaron a golpearlas. Testigos relataron que una mujer agarró a Garnica por el cabello, mientras un hombre les gritaba: «Venezolanos c*liaos, ya van a ver lo que es un hombre fuerte».

Poco después regresó con una escopeta y le disparó directamente a Garnica. Presuntamente, algunos vecinos habrían pinchado los neumáticos del vehículo familiar para impedir que la víctima fuera trasladada de urgencia.

El caso está siendo investigado como un posible crimen de odio. Según los medios locales, carabineros y la Fiscalía están recabando testimonios y pruebas, incluidos videos donde presuntamente quedaron grabados los participantes en la agresión. El responsable del disparo se encuentra detenido, aunque no se ha confirmado si se entregó o fue capturado.

La comunidad venezolana en Chile expresó su indignación y pidió justicia frente a estos actos de discriminación y violencia que, lamentablemente, se han vuelto más frecuentes en algunas zonas del país.

Noticia al Día / Crónicas de Chile