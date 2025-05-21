Martes 26 de agosto de 2025
Al Dia

Así puedes solicitar el asilo en Estados Unidos tras la eliminación del TPS

La solicitud de asilo es una alternativa para mantener un estatus legal en el país

Por Andrea Guerrero

Así puedes solicitar el asilo en Estados Unidos tras la eliminación del TPS
Foto: Agencia
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Este martes 20 de mayo, la Corte Suprema de EEUU autorizó la eliminación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para miles de venezolanos.

Tras conocerse la decisión, el secretario de Estados, Marco Rubio, anunció que los venezolanos pueden pedir asilo tras la decisión de eliminar el TPS.

La solicitud de asilo es una alternativa para mantener un estatus legal en el país ante la incertidumbre que viven los venezolanos que disfrutaban del beneficio de trabajo temporal.

¿Qué es el asilo?

El asilo en Estados Unidos es una medida que ofrece protección a personas que ya se encuentran en el país y temen regresar a su nación de origen debido a persecución o un temor bien fundado de persecución.

La ley de EEUU establece que la persecución debe basarse en motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social particular u opinión política.

¿Cómo solicitarlo?

Para solicitar asilo en EEUU, el solicitante debe estar físicamente en el país o en un puerto de entrada. La gestión es hecha por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS).

El requisito más crítico es demostrar un temor fundado de persecución por motivos específicos, presentando evidencia de persecuciones pasadas o amenazas futuras.

Además, la solicitud debe hacerse dentro del plazo de un año tras la llegada a EEUU aunque hay excepciones en casos de otras protecciones migratorias o cambios drásticos en el país de origen, como Venezuela.

Se recomienda consultar a un abogado de inmigración para evaluar posibles excepciones.

Pasos

  • Preparación del Formulario I-589: el solicitante debe llenar el formulario con toda la información personal, detalles de la persecución y las razones del temor.
  • Recopilación de evidencias: juntar documentos que respalden el temor de persecución. Esto puede incluir reportes policiales, artículos de noticias, declaraciones juradas de testigos, récords médicos, fotos, videos o cualquier otro material que pruebe la situación.
  • Presentación de la solicitud: enviar el Formulario I-589 y toda la evidencia a la oficina de USCIS correspondiente o presentarlo ante el juez de inmigración, según la vía que aplique.
  • Toma de huellas digitales (biométricos): asistir a una cita en un Centro de Asistencia en Solicitudes (ASC) para la toma de huellas digitales, foto y firma.
  • Entrevista de asilo: en el caso del asilo afirmativo, el solicitante será llamado a una entrevista con un oficial de asilo de USCIS. En el asilo defensivo, el testimonio se presenta ante un juez.
  • Decisión: USCIS o el juez de inmigración emitirán una decisión. Si es concedido, el solicitante obtiene el estatus de asilado y, después de un año, puede solicitar la residencia permanente (Green Card).
  • Gestión del asilo
  • El proceso de asilo en EEUU se gestiona principalmente a través de dos vías: el asilo afirmativo, que es para quienes no están en proceso de deportación y se presenta ante el USCIS utilizando el Formulario I-589.

Si la solicitud es denegada, el caso puede ser remitido a un juez de inmigración. Esta solicitud puede enviarse por correo o, en algunos casos, presentarse en línea.

Por otro lado, el asilo defensivo es para quienes ya están en proceso de deportación y se presenta directamente ante un juez de inmigración como defensa contra la deportación.

Consideraciones

El proceso de asilo es complejo y puede tener graves consecuencias si se cometen errores, por lo que es importante buscar asesoría legal de un abogado de inmigración calificado.

Existen organizaciones sin fines de lucro y clínicas universitarias que ofrecen servicios legales gratuitos o de bajo costo.

Organizaciones como ACNUR y otras ONG de derechos de inmigrantes también pueden proporcionar información y referencias.

El sitio web oficial de USCIS es la fuente más confiable para formularios e información actualizada.

Noticia al Día / Diario 2001

Temas:

¿Cuál es el principal problema que le pediría atender al nuevo alcalde de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Atletas zulianos participarán en la Cumbre Continental SKIF 2025 junto a maestros del Japón

Atletas zulianos participarán en la Cumbre Continental SKIF 2025 junto a maestros del Japón

Taylor Swift y Travis Kelce anunciaron su compromiso

Taylor Swift y Travis Kelce anunciaron su compromiso

Privaron de libertad a padre que presuntamente abusaba sexualmente de su hija adolescente en Cabimas

Privaron de libertad a padre que presuntamente abusaba sexualmente de su hija adolescente en Cabimas

Autoridades de la FANB incautaron 295 bultos de cigarro y 12 mil cajitas de chimó en Las Pulgas

Autoridades de la FANB incautaron 295 bultos de cigarro y 12 mil cajitas de chimó en Las Pulgas

LaLiga denunció cánticos en contra de Vinícius y el Real Madrid

LaLiga denunció cánticos en contra de Vinícius y el Real Madrid

Luis Torrens se une a la élite histórica de receptores en los Mets

Luis Torrens se une a la élite histórica de receptores en los Mets

Científico británico pudo haber resuelto el misterio del Triángulo de Las Bermudas

Científico británico pudo haber resuelto el misterio del Triángulo de Las Bermudas

Se formó la tormenta tropical Juliette en el océano Pacífico

Se formó la tormenta tropical Juliette en el océano Pacífico

Inicia capacitación masiva para optimizar operaciones en el Sistema Eléctrico Nacional

Inicia capacitación masiva para optimizar operaciones en el Sistema Eléctrico Nacional

Albert Ramírez llega a Venezuela tras alcanzar el título interino Semipesado de la AMB

Albert Ramírez llega a Venezuela tras alcanzar el título interino Semipesado de la AMB

Venezolano fugitivo acusado de ataque al estilo ruleta rusa fue arrestado en Texas

Venezolano fugitivo acusado de ataque al estilo ruleta rusa fue arrestado en Texas

Lucas Vázquez llega al Bayer Leverkusen por dos temporadas

Lucas Vázquez llega al Bayer Leverkusen por dos temporadas

¿Sabes en cuáles paises del trópico se cultivan peras y manzanas?

¿Sabes en cuáles paises del trópico se cultivan peras y manzanas?

Francisco Álvarez avanza en su recuperación

Francisco Álvarez avanza en su recuperación

Dos grandes del espectáculo se marcharon un 27 de agosto: Popy y Néstor Zavarce

Dos grandes del espectáculo se marcharon un 27 de agosto: Popy y Néstor Zavarce

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Documentos que debes tener para circular en Venezuela según el reglamento del INTT

Documentos que debes tener para circular en Venezuela según el reglamento del INTT

Conozca a la hija de Miss Venezuela 1990 que sigue los pasos de su madre 35 años después

Conozca a la hija de Miss Venezuela 1990 que sigue los pasos de su madre 35 años después

Muere madre de dos niños tras choque frontal en el sector Los Bucares: Su esposo está grave en el HUM

Muere madre de dos niños tras choque frontal en el sector Los Bucares: Su esposo está grave en el HUM

Reportan que EEUU despliega su avión del ‘juicio final’ en Groenlandia

Reportan que EEUU despliega su avión del ‘juicio final’ en Groenlandia

Abuelo de 82 años fue adoptado por una familia luego de quedar viudo

Abuelo de 82 años fue adoptado por una familia luego de quedar viudo

Noticias Relacionadas

Tecnología

Demandan a OpenAI y a Sam Altman por papel de ChatGPT en suicidio de adolescente en EEUU

Matt y Maria Raine presentaron la querella legal en el Tribunal Superior de California en San Francisco, en nombre de su hijo, Adam Raine, quien falleció en abril pasado, según informó su abogado Jay Edelson
Zulia

Alcaldía de Maracaibo aplicará medidas contra uso especulativo del dólar en el casco central

El anuncio fue hecho por el alcalde Gian Carlo Di Martino en la Basílica de Nuestra Señora de Chiquinquirá, luego de acompañar al homenaje al campeón mundial de boxeo Carlos Cañizales y a Betulio González, gloria del pugilismo venezolano.
Economía

Cae bono de 6700 en Patria: Conozca cuáles son los de la primera semana de septiembre

Según reportes difundidos en redes sociales y en el canal de Telegram Patria Digital, numerosos adultos mayores no habían recibido el pago habitual, el cual comenzó a ser depositado por el Ejecutivo nacional desde el pasado jueves
Zulia

Laureano Sánchez llevó la gaita al Tomorrowland y puso a bailar al mundo

Su estilo, que mezcla ritmos tradicionales como la gaita y el tambor urbano con estructuras electrónicas modernas, lo posicionó como finalista en el programa de talentos emergentes de la academia de Martin Garrix y JBL en 2024.

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025