Domingo 17 de agosto de 2025
Así rescataron a un niño que estaba al borde del precipicio de un tercer piso en Singapur

En un estresante video que se ha robado el aliento de todos los usuarios de redes sociales, se logró captar…

Por Ernestina García

Internacionales
En un estresante video que se ha robado el aliento de todos los usuarios de redes sociales, se logró captar el momento en que un menor de edad está parado al borde del precipicio, pero afortunadamente fue rescatado por un hombre.

En el viral metraje, se puede observar cómo el infante está perdido en el horizonte, sin saber dónde está parado en ese instante, por lo que ha despertado la curiosidad de los internautas sobre su actuar, y por qué tenía la mirada perdida a pesar de su posición.

Gracias al reporte de Daily Mail, y el seguimiento de la periodista local, Sarah Koh, es que se dio a conocer que el pasado 20 de octubre, un menor estaba parado al borde de la cornisa de un tercer piso, en el vecindario de Canberra en Singapur.

En el viral metraje que le ha dado la vuelta a las redes sociales, se puede apreciar cómo el infante está observando al horizonte, con una mirada perdida, mientras está parado sobre la cornisa del tercer piso del edificio; estoico, sin siquiera pestañar.

Tras ver que el pequeño estaba en peligro, docenas de personas se reunieron abajo del edificio para poder atrapar al pequeño, sin embargo, un hombre que se vistió de héreo para la ocasión, se subió a la misma cornisa, y acercó levemente hasta llegar con el niño, y así apartarlo de la muerte súbita.

Personas que estuvieron presentes en el estresante momento, fueron rápidamente a tocar a la puerta del apartamento donde vive el menor, sin embargo, nadie respondió a los llamados de emergencia, a pesar de que sí había un adulto dentro, afirman testigos.

Noticia al Día/Univision

Influencer fue arrestada por el ICE en EEUU: Alertaba a migrantes de redadas

Los agentes de ICE sujetaron a la colombiana el 15 de agosto en Los Ángeles durante una transmisión en vivo; la angustia que vivió fue tal que terminó desmayándose.
Reportan explosión cerca de un centro de votación en Bolivia

En ese mismo centro de votación iba a emitir su voto el candidato izquierdista Andrónico Rodríguez

Este #17Ago en Bolivia se llevan a cabo elecciones generales

El candidato de izquierda mejor posicionado en los sondeos es el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, militante del MAS
República Dominicana eleva a once las provincias en alerta por efectos del huracán Erin

Las provincias en alerta son: La Altagracia, El Seibo y Hato Mayor, Samaná, María Trinidad Sánchez, Espaillat, Puerto Plata, Montecristi, así como Santo Domingo y el Distrito Nacional.

