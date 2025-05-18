Así se estrelló el buque escuela con el Puente de Brooklyn

En la noche del sábado se reportó un accidente en el Puente de Brooklyn en Nueva York. El velero de entrenamiento Cuauhtémoc de la Marina de México, colisionó con la icónica estructura. Se reportan dos fallecidos y al menos 20 heridos en el percance.

Lee también: Dos muertos y al menos 20 heridos dejó choque de un buque escuela mexicano con el puente de Brooklyn en Nueva York

La Administración de Emergencias de Nueva York dijo en X que la situación está en desarrollo y los detalles no están confirmados en este momento.

Aunqie se informa que se trató de una falla mecánica. El velero Cuauhtémoc de la Armada de México perdió potencia y se estrelló contra el puente de Brooklyn el sábado, con 277 miembros de la tripulación a bordo, entre ellos 64 mujeres y 213 hombres.

Tras el accidente se inició una operación de búsqueda y rescate para salvar a las personas que cayeron al agua.

Desde la Secretaría de Marina de México confirmaron el suceso, informando que, "durante la maniobra de zarpe del velero Cuauhtémoc en Nueva York, se registró un percance con el puente de Brooklyn que provocó daños al buque escuela, impidiendo por el momento la continuación del crucero de instrucción".

Noticia al Día