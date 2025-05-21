Martes 26 de agosto de 2025
Internacionales

Ataque armado: Asesinan a la secretaria personal y a un asesor de la alcaldesa de Ciudad de México

El ataque a tiros donde murieron los dos funcionarios fue propinado a plena luz del día y en una concurrida avenida

Por Candy Valbuena

Ataque armado: Asesinan a la secretaria personal y a un asesor de la alcaldesa de Ciudad de México
Los asesinatos ocurrieron en un céntrica avenida de Ciudad de México. Foto: Getty Images
Dos altos funcionarios del equipo de la alcaldesa de Ciudad de México, Clara Brugada, murieron en un ataque a tiros ocurrido en la mañana de este martes, 20 de mayo en una avenida central de la capital mexicana.

Ximena Guzmán y José Muñoz eran parte del equipo cercano de la alcaldesa Clara Brugada. Fotos: FB/X

Brugada informó que se trató de una "agresión directa" contra su secretaria particular, Ximena Guzmán Cuevas, y el asesor de gobierno José Muñoz Vega.

Según los primeros reportes, un hombre se acercó al vehículo conducido por Guzmán y accionó un arma en múltiples ocasiones.

"Personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía General de Justicia, ambas de la Ciudad de México, con apoyo del gobierno de México, ya realizan las investigaciones correspondientes para determinar el móvil de la agresión", informó la alcaldesa.

Añadió que las autoridades estaban tratando de identificar a los sospechosos a través del sistema de cámaras de vigilancia de la ciudad.

Sobre el ataque

La agresión se produjo poco después de las 07:00 (14:00 GMT) en la Calzada de Tlalpan, que conecta al centro de Ciudad de México con el sur, una de las principales arterias viales de la capital y de las más transitadas por la mañana.

Según un video difundido por medios mexicanos, Guzmán se estacionó momentáneamente para esperar a que Muñoz abordara su vehículo. Mientras, un hombre con chaqueta blanca y casco de motociclista esperaba a un costado.

Cuando Muñoz ingresaba al automóvil, un Audi negro, el hombre sacó un arma y disparó contra Guzmán. Luego lo hizo en contra de Muñoz, que quedó tendido sobre el pavimento.

Al lugar llegaron poco después la policía y los servicios de emergencias.

La Fiscalía de Ciudad de México informó que "las diligencias ministeriales y periciales están en curso" y expresó sus condolencias por las víctimas.

"No habrá impunidad", añadió en una publicación en X.

Guzmán y Muñoz ocupaban sus cargos desde octubre del año pasado, cuando Brugada asumió la jefatura del Gobierno de Ciudad de México.

La secretaria particular era una colaboradora cercana de Brugada desde que esta gobernaba Iztapalapa, la demarcación más poblada de Ciudad de México. Antes tuvo otros cargos en educación y deportes en la capital mexicana.

Muñoz tenía una carrera relacionada con la legislación de políticas públicas. Fue secretario técnico en la Cámara de Diputados federal y trabajó con Brugada durante su primer gobierno en Iztapalapa (2009-2012).

"Me siento muy triste por la pérdida de Ximena y Pepe, con quienes, por muchos, compartimos anhelos y luchas por transformar primero Iztapalapa y ahora la Ciudad de México", expresó Brugada en una conferencia de prensa horas después de los asesinatos.

Un caso de enorme impacto

Daniel Pardo, corresponsal de BBC Mundo en México.

Sin que se sepan los detalles del motivo y las circunstancias de los asesinatos, el impacto político del caso es enorme.

Al tratarse de altos funcionarios del gobierno capitalino, se prueba una vez más que la emergencia en el tema de seguridad afecta a todos los mexicanos.

Pero además, precisamente por tratarse de figuras de prominencia, el alcance del caso es no solo nacional, sino internacional. La violencia que a diario afecta a los políticos y líderes en zonas remotas del país ahora muestra su peor versión en el corazón de una ciudad que se suele jactar de ser una excepción frente a la ola de violencia y las disputas territoriales de los grupos armados.

Del otro lado de la frontera, el gobierno de Donald Trump tomará nota del caso para seguir alimentando su teoría de que México necesita ayuda militar en la contención de la violencia, una propuesta que Sheinbaum, quien ha sido crítica con los gobiernos mexicanos anteriores que colaboraron en asuntos de seguridad con Washington, rechaza.

El atentado también se puede interpretar como una respuesta al aumento de las detenciones de miembros de grupos criminales y de las incautaciones de drogas. Es un duro golpe para la política de Seguridad de Sheinbaum y su secretario, Omar García Harfuch, la cual venía dando resultados, con una reducción de los homicidios, pero que no ha logrado mejorar la percepción de inseguridad entre los ciudadanos y para muchos es una estrategia frágil en un entramado de profunda corrupción e influencia criminal.

Morena, el partido oficialista, en lo institucional ahora parece controlarlo todo, pero en el terreno, no logra salvaguardar la integridad física de sus propios funcionarios.

El ataque ocurrió poco después de las 07:00 en la Calzada de Tlalpan. Fotos: Getty Images

Noticia a Día/Con información de BBC News Mundo

