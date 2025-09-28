Ataque ruso con drones y misiles deja cuatro muertos en Ucrania este domingo

Al menos cuatro personas perdieron la vida en Ucrania, incluida una niña de 12 años, luego de que las fuerzas rusas lanzaron "centenares de drones y misiles", indicaron las autoridades ucranianas este domingo 28 de septiembre.

Timur Tkachenko, jefe de la administración de la capital Kiev reportó inicialmente "tres víctimas fatales", pero rápidamente revisó la cifra a cuatro cuando se encontró el cuerpo de otro fallecido.

Este es el primer bombardeo importante desde que un ataque aéreo sobre Kiev dejó al menos 21 muertos el mes pasado.

El alcalde de la capital Vitali Klitschko reveló en Telegram que la capital se encontraba bajo un ataque "masivo" y llamó a los pobladores a permanecer en los refugios.

"De nuevo, centenares de drones y misiles destruyen edificios residenciales, causando bajas civiles", escribió el ministro ucraniano de Relaciones Exteriores, Andrii Sibiga, en la red social X. "Rusia lanzó un nuevo ataque aéreo masivo contra ciudades ucranianas cuando las personas dormían", agregó.

Antes de los ataques, el presidente ucraniano Volodimir Zelenski anunció que Kiev había recibido misiles de fabricación estadounidense Patriot de parte de Israel para resguardarse de las incursiones rusas.

