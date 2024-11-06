Los apoyos al expresidente Donald Trump aumentaron notablemente entre los votantes latinos, trece puntos con respecto a las elecciones de 2020, especialmente entre los hombres, según una encuesta realizada a pie de urna por la National Election Pool (NEP).

El candidato republicano ha subido trece puntos entre los latinos en comparación con los resultados que obtuvo en las elecciones de 2020, cuando perdió contra el presidente Joe Biden.

En total, el 53 % de los latinos dijeron que votarían por la candidata demócrata, Kamala Harris, frente al 45 % que dijo que votaría por el expresidente (2017-2021).

Sin embargo, si se divide el voto por sexos, el apoyo latino a Trump es especialmente fuerte entre los hombres hasta el punto de que supera a Harris. El 54 % de los hombres encuestados votó a Trump, 18 puntos más que en las elecciones pasadas, frente al 44 % de las mujeres.

El NEP es un consorcio de organizaciones de noticias estadounidenses formado en 2003 para proporcionar información sobre encuestas de salida para las elecciones estadounidenses.

La encuesta a pie de urna fue realizada a 16.604 votantes encuestados después de emitir su voto.

Un total de 36,2 millones de latinos son elegibles para votar, cuatro millones más que en 2020. Los latinos representan aproximadamente el 14,7 % de todos los votantes elegibles, frente al 13,6 % de 2020, según datos del Centro Pew.

Su voto tendrá especial relevancia en dos estados clave, Arizona y Nevada, donde representan alrededor del 30 % del electorado.

Según otra encuesta realizada a pie de urna por Edison Research, el número de votantes latinos que ha acudido a las urnas se ha reducido este año. Así, el 12 % de los votantes encuestados eran hispanos en 2024, en comparación con el 13 % en 2020.

Noticia al Día / EFE