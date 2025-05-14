La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González Colón, incluyó a los municipios de Cabo Rojo, Las Piedras y Vega Baja en la declaración de estado de emergencia, aumentando a 13 el número de pueblos en esta situación, como parte de la respuesta del gobierno a los daños provocados por las inundaciones por causa de las precipitaciones de los últimos días.

Por su parte, el secretario del Departamento de Seguridad Pública, Arturo Garffer, explicó que como parte del proceso, estos municipios serán considerados para recibir un adelanto de 100 mil dólares destinado a trabajos de mitigación y respuesta inmediata a los daños provocados por las inundaciones.

El departamento afirmó que continúa evaluando solicitudes adicionales, está en comunicación constante con los municipios y no descarta añadir más pueblos.

Estos pueblos son Aguas Buenas, Corozal, Naranjito, Orocovis, Ciales, Cidra, Utuado, Caguas, Lares, Vega Alta, Cabo Rojo, Las Piedras y Vega Baja.

«Nuestra prioridad es garantizar que los fondos lleguen con urgencia a donde más se necesitan. Este esfuerzo no se detiene», puntualizó el titular del DSP, según Garffer.

Noticia al Día/EFE