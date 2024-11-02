Aumentan a 211 la cifra de víctimas por la DANA en España

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha comunicado este sábado 2 de noviembre que hasta el momento asciende a 211 la cifra de personas fallecidas tras las inundaciones en el país, causadas por la histórica DANA.

Al presidir el cuarto comité de crisis para el seguimiento de los efectos de la DANA, el mandatario precisó que se ha llevado a cabo "la localización y el levantamiento de 211 víctimas mortales". Además, señaló que se ha realizado el despliegue de 20 equipos destinados a agilizar los procesos de recuperación e identificación de los cuerpos.

"Cada uno integrado por forenses, psicólogos, policías científicos, varias morgues móviles y una unidad de identificación de víctimas de la Policía Nacional", explicó.

Noticia al Día/RT