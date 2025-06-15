Viernes 19 de septiembre de 2025
Internacionales

Autoridades siguen buscando al sospechoso del tiroteo de dos legisladores estatales de Minnesota

La búsqueda masiva se prolongó este domingo 15 de junio, hasta su segundo día para encontrar a un hombre que,…

Por Ernestina García

Autoridades siguen buscando al sospechoso del tiroteo de dos legisladores estatales de Minnesota
Foto: Autoridades siguen buscando al sospechoso del tiroteo de dos legisladores estatales de Minnesota
La búsqueda masiva se prolongó este domingo 15 de junio, hasta su segundo día para encontrar a un hombre que, según las autoridades, llevaba una máscara y se hizo pasar por un policía al disparar fatalmente a una legisladora estatal demócrata en su casa en un suburbio de Minneapolis.

El gobernador Tim Walz calificó el acto como "un asesinato con motivos políticos". Las autoridades informaron que el sospechoso también disparó e hirió a otra legisladora e intentaba huir de la zona.

La expresidenta de la Cámara de Representantes, Melissa Hortman, y su esposo, Mark, murieron en su casa de Brooklyn Park la madrugada del sábado. El senador John Hoffman, también demócrata, y su esposa, Yvette, resultaron heridos en su domicilio de Champlin, a unos 15 kilómetros (9 millas) de distancia.

Las autoridades identificaron al sospechoso como Vance Boelter, de 57 años, y el FBI ofreció una recompensa de hasta 50.000 dólares por información que conduzca a su arresto y condena. Compartieron una foto tomada el sábado de Boelter con un sombrero de vaquero color canela y pidieron al público que reportara cualquier avistamiento. Cientos de agentes del orden se desplegaron en la búsqueda del sospechoso.

La senadora estadounidense Amy Klobuchar de Minnesota dijo el domingo que las autoridades creen que el tirador no ha ido muy lejos.

"Creemos que está cerca y que lo van a encontrar", declaró el demócrata el domingo en el programa "Meet the Press" de la NBC. "Pero ahora mismo, todos estamos nerviosos, porque sabemos que este hombre es capaz de matar en cualquier momento".

Este domingo, los residentes del condado de Sibley, una zona agrícola a aproximadamente 80 kilómetros (50 millas) al suroeste de Minneapolis, recibieron una alerta de emergencia por mensaje de texto informando que uno de los vehículos del tirador había sido localizado en una intersección no lejos de la ciudad de Green Isle, donde vivía Boelter.

“Las fuerzas del orden acudirán a las residencias de la zona para solicitar registrar las propiedades”, se lee en la alerta.

Las autoridades aún no han dado detalles sobre el posible motivo.

Boelter es un ex funcionario político que sirvió en la misma junta de desarrollo de la fuerza laboral estatal que Hoffman, según muestran los registros, aunque no estaba claro si se conocían o en qué medida.

Noticia al Día/AP

