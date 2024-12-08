Jueves 25 de septiembre de 2025
Bashar al-Ásad recibe asilo en Moscú

El depuesto presidente de Siria, Bashar al-Ásad, recibió este domingo asilo en Rusia, según informó una fuente del Kremlin a…

Por Andrea Guerrero

Bashar al-Ásad recibe asilo en Moscú
El depuesto presidente de Siria, Bashar al-Ásad, recibió este domingo asilo en Rusia, según informó una fuente del Kremlin a la agencia TASS.

«El presidente de Siria, Asad, llegó junto a su familia a Moscú. Rusia, partiendo de criterios de carácter humanitario, le ofreció asilo», señaló la fuente.

Añadió que «Rusia siempre abogó por la búsqueda de una solución pacífica a la crisis siria».

«Partimos de la necesidad de que se reanuden las conversaciones bajo la tutela de Naciones Unidas», comentó.

Según el representante del Kremlin, «funcionarios rusos están en contacto con representantes de la oposición armada siria, cuyos líderes garantizaron la seguridad de las bases militares rusas y las instituciones diplomáticas en territorio de Siria».

Concluyó expresando su esperanza de la continuación del diálogo político en interés del pueblo sirio y el desarrollo de las relaciones bilaterales entre Rusia y Siria.

Los insurgentes declararon hoy Damasco «libre» del presidente Bachar al Asad tras doce días de ofensiva iniciada por una coalición liderada por el grupo islamista Organismo de Liberación del Levante junto a otras facciones respaldadas por Turquía para derrotar al Gobierno sirio.

Hasta el momento se desconocía el paradero de Al Asad y circulaban rumores sobre el posible derribo de su avión o de que se encontraría en una nación africana.

Poco antes, el Ministerio de Exteriores de Rusia informó de que Asad había abandonado el país tras mantener negociaciones con varios participantes del conflicto armado y dar indicaciones para llevar a cabo una transición pacífica del poder en la nación árabe.

Noticia al Día / EFE

