Lunes 01 de septiembre de 2025
Internacionales

Bélgica anuncia que reconocerá al Estado palestino

Prévot justificó la decisión del Gobierno belga como respuesta al "drama humanitario" en la Franja de Gaza y "frente a las violencias perpetradas por Israel violando el derecho internacional"

Por Christian Coronel

Bélgica anuncia que reconocerá al Estado palestino
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Bélgica reconocerá al Estado palestino durante la Asamblea General de la ONU en septiembre, según anunció este martes el ministro belga de Relaciones Exteriores, Maxime Prévot.

Prévot anunció en la madrugada de este martes que su país reconocerá al Estado de Palestina durante la Asamblea General de la ONU que se celebrará en Nueva York, Estados Unidos del 9 al 23 de septiembre.

"¡Palestina será reconocida por Bélgica durante la sesión de la ONU! Y se impondrán sanciones firmes contra el gobierno israelí", escribió el jefe de la diplomacia belga en X.

Prévot justificó la decisión del Gobierno belga como respuesta al "drama humanitario" en la Franja de Gaza y "frente a las violencias perpetradas por Israel violando el derecho internacional".

"No se trata de sancionar al pueblo israelí, sino de garantizar que su Gobierno respete el derecho internacional y humanitario y de tomar medidas para intentar cambiar la situación sobre el terreno", expresó el ministro en su cuenta de X.

Además, indicó que Bélgica impondrá doce sanciones contra Israel, entre ellas la prohibición de importar productos, la revisión de la política de compras públicas con empresas israelíes, prohibiciones de sobrevuelo y tránsito de naves y la declaración de ‘persona no grata’ para "dos ministros israelíes extremistas, varios colonos violentos y dirigentes de Hamás".

Asimismo, acotó que la decisión de Bélgica representa un "firme gesto político y diplomático" que busca una solución "para condenar las intenciones expansionistas de Israel con sus programas de colonización y sus ocupaciones militares" y para caminar hacia una solución de dos Estados.

"Palestina será, por lo tanto, un Estado plenamente reconocido por Bélgica en la escena internacional. Consciente del trauma generado en el pueblo israelí por los atentados terroristas del 7 de octubre de 2023 perpetrados por Hamás, la formalización administrativa de este reconocimiento mediante un decreto real tendrá lugar cuando el último rehén haya sido liberado y Hamás ya no asuma la gestión de Palestina", señaló Prévot.

La decisión belga zanja así días de tensión dentro del Gobierno de coalición, integrado por cinco formaciones, a raíz de las distintas opiniones de los partidos sobre qué posición tomar frente a las acciones de Israel en los territorios palestinos.

Bélgica se suma a países como Francia, Reino Unido y Australia, que también anunciaron su decisión de reconocer al Estado palestino en los últimos meses como medida de presión para el Gobierno israelí de Benjamín Netanyahu.

Noticia al Día

Temas:

¿Quién, según su opinión, es el mejor compositor de gaitas del Zulia?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Bélgica anuncia que reconocerá al Estado palestino

Bélgica anuncia que reconocerá al Estado palestino

Micro, pequeñas y medianas industrias constituyen 70% de la producción nacional, según Conindustria

Micro, pequeñas y medianas industrias constituyen 70% de la producción nacional, según Conindustria

¡Irreconocible! The Rock causa impacto con su nueva apariencia física

¡Irreconocible! The Rock causa impacto con su nueva apariencia física

Padre de Valeria Afanador se pronuncia tras conocerse resultado de la necropsia: ‘Llegar a los culpables’

Padre de Valeria Afanador se pronuncia tras conocerse resultado de la necropsia: ‘Llegar a los culpables’

Falleció Graham Greene, famoso actor de ‘Danza con Lobos’

Falleció Graham Greene, famoso actor de ‘Danza con Lobos’

Fifth Harmony anuncia su esperado regreso tras siete años de pausa indefinida

Fifth Harmony anuncia su esperado regreso tras siete años de pausa indefinida

“A Venezuela, como en Siria”(Por Francisco Ameliach)

“A Venezuela, como en Siria”(Por Francisco Ameliach)

Lionel Scaloni mostró su descontento con la fecha de la Finalissima entre Argentina y España

Lionel Scaloni mostró su descontento con la fecha de la Finalissima entre Argentina y España

Estos son los filmes más populares del Festival de Cine de Venecia 2025

Estos son los filmes más populares del Festival de Cine de Venecia 2025

Imane Khelif recurre ante el TAS por la política de verificación de sexo impuesta por World Boxing

Imane Khelif recurre ante el TAS por la política de verificación de sexo impuesta por World Boxing

Nutrientes como el magnesio, el selenio, el zinc bajan el riesgo del cáncer de mama

Nutrientes como el magnesio, el selenio, el zinc bajan el riesgo del cáncer de mama

La arepa venezolana le ganó a la colombiana en el Mundial de Desayunos

La arepa venezolana le ganó a la colombiana en el Mundial de Desayunos

Kervin “Tuti” Andrade ficha por el Maccabi Tel Aviv de Israel

Kervin “Tuti” Andrade ficha por el Maccabi Tel Aviv de Israel

Lenyn Sosa se viste de héroe con jonrón durante victoria de Medias Blancas

Lenyn Sosa se viste de héroe con jonrón durante victoria de Medias Blancas

William Contreras llega a los 17 bambinazos en derrota de Cerveceros

William Contreras llega a los 17 bambinazos en derrota de Cerveceros

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Presidente Maduro: Ocho buques de guerra y mil 200 misiles apuntan a Venezuela

Presidente Maduro: Ocho buques de guerra y mil 200 misiles apuntan a Venezuela

La Celac convocó hoy a reunión de urgencia por despliegue militar de EEUU en el Caribe

La Celac convocó hoy a reunión de urgencia por despliegue militar de EEUU en el Caribe

La arepa venezolana le ganó a la colombiana en el Mundial de Desayunos

La arepa venezolana le ganó a la colombiana en el Mundial de Desayunos

Padrino López:

Padrino López: "Estados Unidos quiere sembrar conflictos en la región y la Operación Mano de Hierro está dando resultados" "

Dos muertos y 35 heridos tras vuelco de autobús por un barranco en la vía hacia Choroní

Dos muertos y 35 heridos tras vuelco de autobús por un barranco en la vía hacia Choroní

Noticias Relacionadas

Sucesos

Padre de Valeria Afanador se pronuncia tras conocerse resultado de la necropsia: ‘Llegar a los culpables’

Según los resultados preliminares de la necropsia, "la menor de edad murió por ahogamiento o sumersión en medio líquido
Al Dia

Henrique Capriles denuncia "campaña de odio" en su contra

Durante una transmisión en vivo, Capriles enfatizó su derecho a expresarse libremente: “Tengo el derecho a decir lo que pienso"
Al Dia

"Solo hay un malo aquí y no es el pueblo de Venezuela o su presidente": Roger Waters de la banda Pink Floyd sobre submarinos en el mar Caribe

El artista aseguró que Washington está enviando aviones de guerra y submarinos nucleares al mar Caribe como parte de una "guerra psicológica contra el pueblo venezolano"
Al Dia

Reactivaron transporte lacustre desde el Terminal Hugo Chávez a Los Puertos de Altagracia y San Carlos

El primer zarpe a Los Puertos de Altagracia se realizó a las 7:00 de la mañana y se cumplirán cuatro viajes diarios, hasta las 3:00 de la tarde de lunes a viernes, informó el gerente de este terminal lacustre.

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025