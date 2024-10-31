Biden muerde a bebés durante la celebración de Halloween en la Casa Blanca

Joe Biden mordió de manera juguetona a varios bebés que visitaron al mandatario estadounidense durante la celebración de Halloween. Con motivo del evento, la pareja presidencial acostumbra a repartir dulces a los niños cada año en una recepción en la Casa Blanca.

En esta ocasión, Biden fue visto mordiendo la pierna de un bebé vestido de pollo, así como mordisqueando el dedo del pie de un niño disfrazado de cono de helado.

El presidente también se acercó el pie a la boca de un tercer bebé que llevaba vestimenta azul. Biden interactuó con los visitantes de la Casa Blanca durante mucho tiempo y a veces se centraba demasiado en cada uno de ellos hasta el punto de formar una cola de niños que esperaban para recibir los dulces.



Se calcula que cerca de 8.000 personas pasaron por las puertas de la Casa Blanca durante la celebración temática. Entre ellas se encontraba el secretario de Estado, Antony Blinken; la directora de la Oficina de Gestión y Presupuesto (OMB), Sholanda Young; así como la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, quienes llevaron a sus hijos.

