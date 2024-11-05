Blindan centros de votación para evitar casos de violencia en EEUU

Los 50 estados de Estados Unidos reforzaron los centros de votación para garantizar que las elecciones de este 5 de noviembre se desarrollen de forma segura; asimismo, para proteger así la integridad física de funcionarios electorales y votantes ante la posibilidad de que haya episodios de violencia.

Para ello, se dispusieron centenares de equipos de seguridad, drones, francotiradores, cristales, chalecos antibalas y hasta un botón de pánico conectado con el número de emergencias que velará por el desarrollo de la jornada electoral.

De acuerdo con EFE, en otros condados de ese país, los encargados de vigilar los centros de votación portarán chalecos antibalas y llevarán colgado del cuello un botón de pánico conectado con el número de emergencias.

Uno de los principales objetivos de esta coordinación fue entrenarlos ante posibles casos violencia durante el día de las elecciones.

Se realizaron simulacros de tiroteos y aprendieron a atrincherarse, además de hacer torniquetes y actuar en caso de que se produzca un episodio violento.

Por si parte, organizaciones de la sociedad civil, también se involucraron. El Comité para unas Elecciones Seguras, una agrupación de expertos en administración electoral, diseñó guías de bolsillo con los puntos claves de las leyes electorales para cada estado y adaptadas a la legislación local.

Con esto buscan agilizar la actuación de quienes velarán por la seguridad en los comicios ante posibles amenazas o intentos de intimidación.

Todos los estados de EE. UU. asignaron millones de dólares a los gobiernos locales para que refuercen su seguridad y evitar que se den protestas violentas, como ocurrió en 2020 contra las oficinas electorales de algunos condados.

Lee también: Faltando horas para las elecciones: qué día y a qué hora se conocería al próximo presidente de los Estados Unidos

Noticia al Día/Información de Diario 2001