Bloomberg: EEUU extiende licencia de Chevron en Venezuela por 60 días

La administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decidió extender por 60 días el plazo para que la petrolera Chevron continúe sus operaciones en Venezuela, en el marco de conversaciones con el gobierno de Nicolás Maduro. Así lo reveló una fuente cercana al asunto citada por la agencia Bloomberg.

El anuncio oficial se espera para este martes, en paralelo con el viaje del enviado presidencial Richard Grenell a Antigua, donde sostendrá un encuentro con representantes del gobierno venezolano, según adelantó la misma fuente.

La medida representa un nuevo capítulo en la compleja relación entre Washington y Caracas, marcada por sanciones económicas y restricciones impuestas a la industria petrolera venezolana. Chevron, una de las pocas empresas extranjeras aún activas en el país, ha jugado un papel clave en la producción y exportación de crudo, generando debate sobre el alcance e impacto de su permanencia en el país sudamericano.

El gobierno de Trump ha mantenido una línea dura frente a Maduro, condicionando cualquier flexibilización a avances en materia de reformas políticas y la liberación de ciudadanos estadounidenses detenidos en Venezuela. La extensión del plazo a Chevron podría interpretarse como un indicio de progreso en las negociaciones, aunque hasta el momento no se han precisado las condiciones que permitirán la continuidad de sus operaciones.

Se espera que en las próximas horas se den a conocer más detalles sobre este acuerdo y su posible impacto en la industria petrolera venezolana y en las relaciones bilaterales entre ambos países.

Avance

Noticia al Día