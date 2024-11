Bloomberg: Ucrania ataca por primera vez el interior de Rusia con misiles Storm Shadow

Las Fuerzas Armadas de Ucrania dispararon por primera vez misiles de crucero británicos Storm Shadow contra "objetivos militares" en territorio ruso internacionalmente reconocido, informó Bloomberg el miércoles, citando fuentes familiarizadas con el asunto.

Rusia no ha confirmado oficialmente el ataque. El presidente ruso, Vladímir Putin, ya precisó anteriormente que si se tomara la decisión de atacar con armas occidentales de largo alcance el interior del territorio ruso internacionalmente reconocido eso significaría que los países de la OTAN "están en guerra" con el país euroasiático. "No se trata de permitir o no al régimen ucraniano que ataque a Rusia con esas armas. Se trata de decidir si los países de la OTAN deben o no implicarse directamente en el conflicto militar", explicó entonces.

La jornada anterior, las tropas ucranianas efectuaron un ataque con misiles balísticos de largo alcance ATACMS contra una instalación en la provincia rusa de Briansk. El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, afirmó que el incidente indica que "Occidente quiere una escalada".

¿Cómo son los Storm Shadow?

El Storm Shadow, desarrollado conjuntamente por Londres y París, es un misil de crucero sigiloso de clase aire-tierra con un alcance de más de 250 kilómetros, aunque, como en el caso de los ATACMS, dicha prestación también depende de cada versión. Su nombre se corresponde a la denominación británica, mientras que en francés es conocido como ‘SCALP-EG’ (por sus siglas en francés para Misil de Crucero de Largo Alcance de Uso General). El misil, que se lanza desde el aire, dispone de una ojiva BROACH de 450 kilogramos y es capaz de alcanzar una velocidad de casi 1.000 km/h.

Una vez lanzado, su vuelo es guiado por una combinación de GPS, INS y cartografía del terreno para alcanzar la zona designada (puntos fortificados, centros de mando y otros blancos).

El régimen de Kiev lanza sus ataques con Storm Shadow y SCALP valiéndose de los bombarderos de era soviética Su-24, cuyo arsenal es limitado. El Ministerio de Defensa de Rusia reportó en varias ocasiones la destrucción de dichas aeronaves por parte del Ejército ruso desde el inicio del conflicto en febrero de 2022.

Noticia al Día / RT