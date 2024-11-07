Domingo 24 de agosto de 2025
Boletos aéreos desde Venezuela a Colombia costarán entre 2000 y 600 dólares en la temporada decembrina

La temporada decembrina se acerca y muchas personas comienzan a planificar sus vacaciones, lo que implica la compra de pasajes…

Por Hannabelle Urdaneta

Boletos aéreos desde Venezuela a Colombia costarán entre 2000 y 600 dólares en la temporada decembrina
Foto agencia
La temporada decembrina se acerca y muchas personas comienzan a planificar sus vacaciones, lo que implica la compra de pasajes aéreos. En el mercado aéreo venezolano, una de las rutas más demandadas es la conexión entre Venezuela y Colombia.

Con la suspensión de vuelos hacia Panamá, República Dominicana, Chile y Perú, varias asociaciones aéreas y turísticas en Venezuela han alertado sobre un incremento en los precios de los pasajes aéreos en la ruta Caracas-Bogotá desde agosto de 2024. Para la temporada decembrina, los precios de los pasajes oscilan entre $625 y $2,030 a partir del 28 de noviembre. Sin embargo, las tarifas más altas son ofrecidas únicamente por dos aerolíneas: Latam y Avianca.

Leer más: EE.UU. renueva licencia que autoriza operaciones a PDVSA

En contraste, durante la temporada baja, las tarifas son significativamente más económicas. Jorge Jiménez, vicepresidente Comercial y de Planeación de la aerolínea de bajo costo Wingo, confirmó que actualmente se puede encontrar una tarifa base cercana a los $180 ida y regreso en sus rutas entre Colombia y Venezuela. Estas tarifas estarán disponibles en marzo para Medellín y en abril para Bogotá, lo que resalta la importancia de adquirir los boletos con anticipación.

A continuación, se detallan los precios de los pasajes aéreos entre Venezuela y Colombia para el 28 de noviembre, según las aerolíneas que operan en la región:

  • Laser: $625
  • Wingo: $700
  • Latam: $1,350
  • Avianca: $2,030
  • Avior: Sin disponibilidad

Con estos precios en mente, los viajeros deben planificar con anticipación para asegurar las mejores tarifas disponibles para sus viajes.

¿Cuál es la frecuencia aérea de Wingo en Venezuela?

Actualmente, Wingo conecta a Caracas con Bogotá y Medellín. Cuatro frecuencias semanales en las rutas Bogotá – Caracas – Bogotá, lo que representa cerca de 6 mil sillas al mes entre ambas ciudades.

Por otro lado, la ruta Medellín – Caracas – Medellín con tres frecuencias semanales, lo que es igual a 4.500 sillas disponibles.

Jiménez no descarta que sigan ampliando sus servicios a más ciudades de Venezuela en un futuro.

“Venezuela siempre estará en nuestro radar y es un mercado que queremos servir cada vez más para que los venezolanos puedan disfrutar del buen producto que ofrece Wingo. Continuamos en conversaciones con las autoridades aeronáuticas de ambos países con el objetivo de explorar nuevas rutas directas para ofrecer en un mediano plazo”, agregó. 

En este sentido, aclaró que cualquier nueva ruta anunciada por la aerolínea requerirá sus respectivos permisos de operación.

Asimismo, recordó que Wingo no realiza escalas entre países, debido a que es una aerolínea que ofrece exclusivamente “trayectos punto a punto”. 

Aunque Jiménez enfatizó en que Wingo es una aerolínea de bajo costo y ofrece “las tarifas más competitivas” en el mercado aéreo entre Venezuela y Colombia, sugiere a los clientes definir la fecha del viaje con antelación para acceder a mejores precios en los pasajes.

“Entre estos dos países siempre existirá demanda por el intercambio económico, cultural y comercial que existe; así que la movilidad aérea entre ambos territorios es frecuente y natural. Lo que sí es cierto, es que cuando las personas deciden comprar con mayor anticipación, obtienen mejores tarifas”, añadió. 

En cuanto a los factores que inciden en el precio de los pasajes, Jiménez recordó que en temporada alta puede haber un incremento en los pasajes.

“En épocas de alta demanda, como la futura temporada vacacional de diciembre y enero, se presenta un incremento en la disposición de los viajeros para volar. Esto puede generar un incremento en los precios, pues más personas están interesadas en la oferta disponible”, señaló.

Jiménez también recomendó a los usuarios a no esperar por promociones para comprar sus pasajes con esta aerolínea.

“En Wingo, al ser una aerolínea de bajo costo, no se tiene que esperar por promociones para comprar, pues nuestro esquema tarifario siempre ofrecerá precios competitivos”, destacó.

Con Información de: Eldiario

