El Palacio Legislativo de Montevideo volvió abrir sus puertas para el segundo día del velatorio del expresidente uruguayo José ‘Pepe’ Mujica. Los mandatarios de Brasil y Chile, Luiz Inácio Lula da Silva y Gabriel Boric, arribaron al palacio para despedirse por ultima vez de Pepe Mujica.

Las ceremonias para despedir al exmandatario comenzaron el pasado miércoles por la mañana en la capital uruguaya y se extendieron hasta altas horas de la noche.

Miles de militantes y ciudadanos se congregaron para despedir a José "Pepe" Mujica. El velatorio se vio interrumpido cerca de la medianoche, y las puertas del parlamento fueron cerradas hasta la mañana de este jueves 15 de mayo que fueron reabiertas a las 10 am hora uruguaya.

Largas filas para despedir a Pepe Mujica

El pasado miércoles se apreciaron al menos unas cuarenta delegaciones diplomáticas, que estaban conformadas por embajadores y representantes de organismos internacionales que acudieron a la ceremonia, la cual se lleva a cabo en el Salón de los Pasos Perdidos.

La capital de Uruguay amaneció con largas filas en las afueras del Palacio Legislativo, todas son personas de todas las edades que se acercaron para dar el último adiós a uno de los políticos más importantes de la historia uruguaya.

Una de las primeras personas en llegar esta mañana fue la viuda de Mujica, Lucía Topolansky, acompañada de Raquel Pannone, la médica personal del fallecido expresidente.

Homenajes a Pepe Mujica

Muchos de los que ingresando lo hicieron con banderas uruguayas, del Movimiento de Participación Popular, sector creado por Mujica, y del Frente Amplio, otros lo hicieron en silencio, algunas en llanto y parte importante llevaron florales que dejaron frente al féretro.

Aunque el homenaje más destacado fue el de una mujer que se paró delante del féretro y entonó la canción "El Adiós", del grupo español Amigos de Gines, para el difunto.

