Liberan a 27 latinoamericanos detenidos en Israel tras participar en la Flotilla Sumud

Israel liberó este martes, 7 de octubre a 27 latinoamericanos, que participaron en la Flotilla Sumud que intentó, sin éxito, llevar ayuda humanitaria a Gaza.

En Argentina, el dirigente Patricio del Corro, del Frente de Izquierda Unidad, informó que entre los liberados de este país se encuentran la diputada Celeste Fierro, Ezequiel Perissini y Cascote Bertola. El Gobierno del presidente Javier Milei, ‘aliado’ de Israel, no ha hecho ningún pronunciamiento al respecto.

Por otra parte, la Agencia Brasil reveló la liberación de 13 brasileños que formaban parte de la flotilla: la diputada Luizianne Lins, Thiago Ávila, Bruno Gilga, Lisiane Proença, Magno Costa, Mariana Conti, Ariadne Telles, Mansur Peixoto, Gabriele Tolotti, Mohamad El Kadri, Lucas Gusmão, João Aguiar y Miguel Castro.

La cancillería colombiana, en tanto, informó que Manuela Bedoya y Luna Barreto, quienes formaban parte de la flotilla, están acompañadas por el cónsul Carlos Piñeros en Israel. "Se les practicarán chequeos médicos antes de desplazarse a las ciudades de origen", explicó.

En el caso de México, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) confirmó la liberación de Sol González Eguía, Ernesto Ledesma Arronte, Arlín Medrano Guzmán, Carlos Pérez Osorio, Diego Vázquez Galindo y Laura Alejandra Veléz Ruiz Gaitán.

"Salieron de Israel e iniciaron su repatriación hacia México. Las y los connacionales fueron trasladados a Amán, Jordania, en donde fueron recibidos por el embajador de México en ese país, junto con el embajador de México en Israel, quien los acompañará hasta la Ciudad de México", precisó al agradecer el apoyo del Gobierno de Jordania, ante el cual se realizaron las gestiones diplomáticas que permitieron el ingreso de los mexicanos a ese país.

"La SRE se ha mantenido en contacto permanente con los familiares de las y los connacionales que están siendo repatriados, y reitera que su prioridad es garantizar la seguridad e integridad física de todas y todos los mexicanos en el exterior", añadió.

La cancillería uruguaya, en tanto, explicó que los ciudadanos de este país capturados en Israel ya se encuentran en camino a sus lugares de residencia. Aunque no mencionó sus nombres, se trata de Ana Zugarramurdi, Rodrigo Ciz y Romina Gallini.

En su comunicado, recordó que justo hace dos años se dio el peor ataque terrorista en la historia del Estado de Israel, que dejó cerca de 1.200 personas muertas y más de 250 secuestradas en manos de Hamas. Ese hecho, a su vez, marcó el inicio de la ofensiva de Tel Aviv en la Franja de Gaza, que ha causado la muerte de decenas de miles de personas, la mayoría de ellas civiles, en particular mujeres y niños.

