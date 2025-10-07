Martes 07 de octubre de 2025
Al Dia

Liberan a 27 latinoamericanos detenidos en Israel tras participar en la Flotilla Sumud

Israel liberó este martes, 7 de octubre a 27 latinoamericanos, que participaron en la Flotilla Sumud que intentó, sin éxito,…

Por María Briceño

Liberan a 27 latinoamericanos detenidos en Israel tras participar en la Flotilla Sumud
Foto: agencia
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Israel liberó este martes, 7 de octubre a 27 latinoamericanos, que participaron en la Flotilla Sumud que intentó, sin éxito, llevar ayuda humanitaria a Gaza.

En Argentina, el dirigente Patricio del Corro, del Frente de Izquierda Unidad, informó que entre los liberados de este país se encuentran la diputada Celeste Fierro, Ezequiel Perissini y Cascote Bertola. El Gobierno del presidente Javier Milei, ‘aliado’ de Israel, no ha hecho ningún pronunciamiento al respecto.

Por otra parte, la Agencia Brasil reveló la liberación de 13 brasileños que formaban parte de la flotilla: la diputada Luizianne Lins, Thiago Ávila, Bruno Gilga, Lisiane Proença, Magno Costa, Mariana Conti, Ariadne Telles, Mansur Peixoto, Gabriele Tolotti, Mohamad El Kadri, Lucas Gusmão, João Aguiar y Miguel Castro.

La cancillería colombiana, en tanto, informó que Manuela Bedoya y Luna Barreto, quienes formaban parte de la flotilla, están acompañadas por el cónsul Carlos Piñeros en Israel. "Se les practicarán chequeos médicos antes de desplazarse a las ciudades de origen", explicó.

En el caso de México, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) confirmó la liberación de Sol González Eguía, Ernesto Ledesma Arronte, Arlín Medrano Guzmán, Carlos Pérez Osorio, Diego Vázquez Galindo y Laura Alejandra Veléz Ruiz Gaitán.

"Salieron de Israel e iniciaron su repatriación hacia México. Las y los connacionales fueron trasladados a Amán, Jordania, en donde fueron recibidos por el embajador de México en ese país, junto con el embajador de México en Israel, quien los acompañará hasta la Ciudad de México", precisó al agradecer el apoyo del Gobierno de Jordania, ante el cual se realizaron las gestiones diplomáticas que permitieron el ingreso de los mexicanos a ese país.

"La SRE se ha mantenido en contacto permanente con los familiares de las y los connacionales que están siendo repatriados, y reitera que su prioridad es garantizar la seguridad e integridad física de todas y todos los mexicanos en el exterior", añadió.

La cancillería uruguaya, en tanto, explicó que los ciudadanos de este país capturados en Israel ya se encuentran en camino a sus lugares de residencia. Aunque no mencionó sus nombres, se trata de Ana Zugarramurdi, Rodrigo Ciz y Romina Gallini.

En su comunicado, recordó que justo hace dos años se dio el peor ataque terrorista en la historia del Estado de Israel, que dejó cerca de 1.200 personas muertas y más de 250 secuestradas en manos de Hamas. Ese hecho, a su vez, marcó el inicio de la ofensiva de Tel Aviv en la Franja de Gaza, que ha causado la muerte de decenas de miles de personas, la mayoría de ellas civiles, en particular mujeres y niños.

Lee también: Ingresan camiones con ayuda en Gaza: Palestinos hambrientos acuden en masa a recibir ayuda humanitaria

Noticia al Día con información de RT

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Inseminación artificial: una solución transformadora para la Maternidad moderna

Inseminación artificial: una solución transformadora para la Maternidad moderna

Glorias Deportivas Zulia reciben uniformes para los VII Juegos en Aragua

Glorias Deportivas Zulia reciben uniformes para los VII Juegos en Aragua

Zulia se alista con 116 atletas para los VII Juegos Deportivos de Glorias Deportivas Aragua 2025

Zulia se alista con 116 atletas para los VII Juegos Deportivos de Glorias Deportivas Aragua 2025

Bad Bunny lidera la lista Billboard de los 100 artistas latinos más grandes del siglo XXI

Bad Bunny lidera la lista Billboard de los 100 artistas latinos más grandes del siglo XXI

Demi Moore cambia de look: Estrena flequillo y rejuvenece 20 años de golpe

Demi Moore cambia de look: Estrena flequillo y rejuvenece 20 años de golpe

A 50 años de su partida, el sargento García sigue vivo en la memoria

A 50 años de su partida, el sargento García sigue vivo en la memoria

Crónica: Gente que hace grande la historia del Zulia, II entrega

Crónica: Gente que hace grande la historia del Zulia, II entrega

Asesinaron a madre venezolana en Florida y su hijo le dejó desgarrador mensaje:

Asesinaron a madre venezolana en Florida y su hijo le dejó desgarrador mensaje: "Si tú regresas, yo me porto bien"

Venezuela debutará como local en el inicio del camino al Mundial FIBA 2027

Venezuela debutará como local en el inicio del camino al Mundial FIBA 2027

Trump sobre Bad Bunny en el Super Bowl:

Trump sobre Bad Bunny en el Super Bowl: "No lo conozco, no sé por qué lo eligieron"

Fonoplatea de los Éxitos será el epicentro de la celebración gaitera

Fonoplatea de los Éxitos será el epicentro de la celebración gaitera

Imputan al femicida de la enfermera en Yaracuy

Imputan al femicida de la enfermera en Yaracuy

Mataron a hombre por las llaves de un apartamento en Caracas

Mataron a hombre por las llaves de un apartamento en Caracas

La emoción de una joven venezolana tras ser seleccionada en la universidad San Marcos:

La emoción de una joven venezolana tras ser seleccionada en la universidad San Marcos: "Gracias, Dios mío"

Se incendió una casa multifamiliar en Caracas

Se incendió una casa multifamiliar en Caracas

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Cadena perpetua para el excarabinero que asesinó a la venezolana Diana Guaina en Chile

Cadena perpetua para el excarabinero que asesinó a la venezolana Diana Guaina en Chile

Mataron a hombre por las llaves de un apartamento en Caracas

Mataron a hombre por las llaves de un apartamento en Caracas

Hombre afirma que vino a este mundo para matar venezolanos

Hombre afirma que vino a este mundo para matar venezolanos

Más de 200 excursionistas permanecen atrapados cerca del Everest: continúa el rescate en zona tibetana

Más de 200 excursionistas permanecen atrapados cerca del Everest: continúa el rescate en zona tibetana

Marielena Dávila, hija de Chiquinquirá Delgado, inicia preparativos para su boda y busca el vestido ideal

Marielena Dávila, hija de Chiquinquirá Delgado, inicia preparativos para su boda y busca el vestido ideal

Noticias Relacionadas

Internacionales

Liberan a 27 latinoamericanos detenidos en Israel tras participar en la Flotilla Sumud

Israel liberó este martes, 7 de octubre a 27 latinoamericanos, que participaron en la Flotilla Sumud que intentó, sin éxito,…
Farándula

Demi Moore cambia de look: Estrena flequillo y rejuvenece 20 años de golpe

Demi Moore ha sorprendido a sus seguidores con un cambio de look que evoca la nostalgia de los años 90. La actriz, famosa por su papel en la película "Striptease", ha decidido revivir su icónico flequillo, compartiendo en sus redes sociales una comparación entre su nuevo estilo y una imagen de la película.
Entretenimiento

¡Un tesoro de siglos! El venezolano Pablo Agudo López recibe en Ginebra un violín de Andrea Guarneri

El instrumento entregado a Agudo es un violín de época fabricado por Andrea Guarneri, uno de los grandes maestros de la luthería de Cremona y fundador de la renombrada familia Guarneri
Deportes

Jackson Chourio hace historia en la postemporada de Grandes Ligas con apenas 21 años

En dos compromisos, el zuliano ha sido héroe de su equipo

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025