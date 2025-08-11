Lunes 11 de agosto de 2025
Al Dia

Trasladan a Medicina Legal el cuerpo del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay

Escoltado por un grupo de seguridad de la Policía Nacional, el cuerpo del senador y precandidato Miguel Uribe Turbay fue…

Por María Briceño

Escoltado por un grupo de seguridad de la Policía Nacional, el cuerpo del senador y precandidato Miguel Uribe Turbay fue trasladado a las 7:40 de la mañana de este lunes de la Fundación Santa Fe de Bogotá, en el norte de la ciudad, hacia la sede central de Medicina Legal, en el centro de la capital.

El político de 39 años de edad, víctima de un atentado el pasado 7 de junio en el barrio Modelia, en el occidente de Bogotá, falleció este lunes a la 1:56 de la mañana producto de las complicaciones que sufrió tras las heridas de bala en su cabeza, informó en un comunicado Adolfo Llinás, director médico de la Fundación Santa Fe.

Luego de las gestiones forenses en el Instituto de Medicina Legal, el cuerpo del parlamentario del Centro Democrático sería llevado al Congreso de la República, donde permanecería en cámara ardiente, según indicó este lunes el presidente del Senado, Lidio García Turbay, del Partido Liberal, en la emisora Blu Radio.

García Turbay confirmó que ha estado en contacto con María Carolina Hoyos, hermana del precandidato, quien está encargada de las exequias.

El senador señaló que ya se habría autorizado el traslado del cuerpo del precandidato para que repose en cámara ardiente en el Congreso.

“Desean que pueda estar en el Congreso. Allá están las puertas abiertas para hacerle el gran homenaje y para que la gente tenga la oportunidad de manifestar sus condolencias a ese gran líder que se nos va hoy”, señaló García.

Por ahora en la Fundación Santa Fe permanecen varias decenas de periodistas, fotógrafos y camarógrafos registrando el fallecimiento del líder de la oposición, por cuyo crimen van siete capturas y las pesquisas apuntan a una posible autoría de la Segunda Marquetalia o las disidencias de las FARC.

Lee también: Esposa de Miguel Uribe Turbay publica alentadora fotografía y dejó este mensaje

Noticia al Día/Información

Temas:

