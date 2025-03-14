Venezolana vivió momentos de angustias al quedar atrapada en medio de un tornado en Orlando: "Lo más aterrador de mi vida"

Jeanicmar Rangel, una ciudadana venezolana residente en Orlando, Florida (EEUU), vivió momentos de terror al quedar atrapada en su camioneta durante el paso de un tornado de categoría EF-2.

De acuerdo con medios locales, el incidente ocurrió en Longwood, un suburbio de Orlando, cuando Rangel se encontraba estacionada frente a una casa.

Al recibir una alerta de tornado, decidió permanecer dentro de su vehículo, que se convirtió en su único refugio mientras los vientos alcanzaban velocidades de hasta 120 millas por hora.

En un video que grabó con su celular, se puede escuchar a Rangel rezando y expresando su miedo mientras el tornado sacudía su camioneta y lanzaba escombros a su alrededor.

«¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios Santo!», repetía con angustia mientras se refugiaba debajo del asiento del copiloto.

A pesar del peligro, decidió seguir grabando hasta que el viento cesara, documentando un momento que describió como «el más aterrador de su vida».

