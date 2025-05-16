Brasil confirma primer brote de gripe aviar en aves de corral comerciales

Brasil, uno de los mayores productores y exportadores de aves de corral del mundo, confirmó este viernes 16 de mayo, el primer brote de gripe aviar en una granja comercial, informó el Ministerio de Agricultura del país en un comunicado.

El virus fue encontrado en una instalación en el estado sureño de Rio Grande do Sul, indicó el Ministerio, añadiendo que se ha implementado un plan de contingencia “no sólo para eliminar la enfermedad, sino también para mantener la capacidad productiva del sector, asegurando el suministro y, en consecuencia, la seguridad alimentaria para la población”.

El Ministerio destacó que ha notificado a la Organización Mundial de Sanidad Animal, a los Ministerios de Salud y Medio Ambiente y a los socios comerciales de Brasil.

El ministro de Agricultura y Ganadería, Carlos Fávaro, dijo el viernes que China ha suspendido las importaciones de aves de corral de Brasil por 60 días, según medios locales.

Brasil es uno de los principales productores y exportadores de aves de corral del mundo, representando el 14% de la producción mundial de carne de pollo, de acuerdo con el Departamento de Agricultura de Estados Unidos.

Una escasez de huevos en Estados Unidos, tras el brote de gripe aviar, impulsó las exportaciones brasileñas de huevos a Estados Unidos, aumentando en más del 1.000% entre enero y abril de 2025 en comparación con el mismo período del año anterior, según datos comerciales del gobierno brasileño.

El Ministerio de Agricultura de Brasil también explicó el viernes que la enfermedad no se transmite a través del consumo de carne de ave o huevos.

“El riesgo de infección humana por el virus de la gripe aviar es bajo y ocurre principalmente entre manipuladores o profesionales que tienen contacto cercano con aves infectadas (vivas o muertas)”, dijo el Ministerio.

Las exportaciones de pollo brasileño han enfrentado anteriormente resistencia por preocupaciones sanitarias. En 2018, la Unión Europea prohibió temporalmente las importaciones de pollo de 20 plantas brasileñas debido a preocupaciones sobre la salmonela. Brasil llevó el caso a la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Noticia al Día/AP