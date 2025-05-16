Jueves 21 de agosto de 2025
Internacionales

Brasil confirma primer brote de gripe aviar en aves de corral comerciales

Brasil, uno de los mayores productores y exportadores de aves de corral del mundo, confirmó este viernes 16 de mayo,…

Por Ernestina García

Brasil confirma primer brote de gripe aviar en aves de corral comerciales
Foto: gripe aviar
Brasil, uno de los mayores productores y exportadores de aves de corral del mundo, confirmó este viernes 16 de mayo, el primer brote de gripe aviar en una granja comercial, informó el Ministerio de Agricultura del país en un comunicado.

El virus fue encontrado en una instalación en el estado sureño de Rio Grande do Sul, indicó el Ministerio, añadiendo que se ha implementado un plan de contingencia “no sólo para eliminar la enfermedad, sino también para mantener la capacidad productiva del sector, asegurando el suministro y, en consecuencia, la seguridad alimentaria para la población”.

El Ministerio destacó que ha notificado a la Organización Mundial de Sanidad Animal, a los Ministerios de Salud y Medio Ambiente y a los socios comerciales de Brasil.

El ministro de Agricultura y Ganadería, Carlos Fávaro, dijo el viernes que China ha suspendido las importaciones de aves de corral de Brasil por 60 días, según medios locales.

Brasil es uno de los principales productores y exportadores de aves de corral del mundo, representando el 14% de la producción mundial de carne de pollo, de acuerdo con el Departamento de Agricultura de Estados Unidos.

Una escasez de huevos en Estados Unidos, tras el brote de gripe aviar, impulsó las exportaciones brasileñas de huevos a Estados Unidos, aumentando en más del 1.000% entre enero y abril de 2025 en comparación con el mismo período del año anterior, según datos comerciales del gobierno brasileño.

El Ministerio de Agricultura de Brasil también explicó el viernes que la enfermedad no se transmite a través del consumo de carne de ave o huevos.

“El riesgo de infección humana por el virus de la gripe aviar es bajo y ocurre principalmente entre manipuladores o profesionales que tienen contacto cercano con aves infectadas (vivas o muertas)”, dijo el Ministerio.

Las exportaciones de pollo brasileño han enfrentado anteriormente resistencia por preocupaciones sanitarias. En 2018, la Unión Europea prohibió temporalmente las importaciones de pollo de 20 plantas brasileñas debido a preocupaciones sobre la salmonela. Brasil llevó el caso a la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Noticia al Día/AP

Felipe Peláez anunció que celebrará 20 años de carrera artística y su cumpleaños en el Palacio de Eventos de Maracaibo en febrero de 2026

¿Por qué eligieron el color azul para la pastilla de Viagra?: Esto se sabe

Alcaraz debutará en el US Open ante Opelka y podría enfrentar a Djokovic en semifinales

Derrick Rose tendrá su camiseta retirada por los Chicago Bulls

¡No hay mañana! Venezuela con una nueva oportunidad de llegar a la final internacional de la Serie Mundial de Pequeñas Ligas

La FDA insta a los consumidores de EEUU a no comer camarones posiblemente radiactivos

Conozca la historia de amor de

Matt Solter se convirtió en el nuevo importado de Águilas del Zulia

Infantino se pronuncia ante batalla campal en Avellaneda: Que impongan sanciones ejemplificadoras

Daniel Palencia se llevó otro salvado en triunfo de Cachorros

Putin visitará la India

Osasuna descarta denunciar al Real Madrid por inclusión de Mastantuono

Palestina competirá por primera vez en el certamen de Miss Universo

Noche oscura en el fútbol sudamericano: Batalla campal deja heridos de gravedad en Avellaneda

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este jueves 21 de agosto de 2025

Con un crédito pa' un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Maduro denuncia hallazgo de al menos 300 carros y motos destruidos en estacionamientos de la Alcaldía de Maracaibo

Un inusual crimen ocurrió en Valencia: Por celos discutió con su mujer y la ahogó en una piscina

Joven madre viajó con sus cuatro hijos de Ciudad Ojeda a Santa Bárbara y ahora todos están desaparecidos

Petro aseguró que una invasión de EEUU a Venezuela la convertiría en

Jorge Rodríguez anunció la detención del diputado Julio César Torres por narcotráfico

Juegos Panamericanos Junior: Joaquín Sánchez conquistó el oro en Karate-Do

Se convirtió en campeón panamericano tras vencer al ecuatoriano César Vallejo 3-2 en estos II Juegos Panamericanos Junior ASU2025
Política

Putin visitará la India

El anuncio lo hizo el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, tras reunirse este jueves en Moscú con su homólogo indio, Subrahmanyam Jaishankar.
Internacionales

China critica despliegue militar de EEUU en el Caribe y rechaza injerencia en Venezuela

China instó a Washington a "hacer más cosas que contribuyan a la paz y la seguridad en América Latina y el Caribe"
Internacionales

Desarticulan en España una red dedicada a la trata de mujeres venezolanas

La Policía Nacional informó de la liberación de dos víctimas de explotación sexual

