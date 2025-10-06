Lunes 06 de octubre de 2025
Al Dia

Brasil denunció red que facilitó ingreso ilegal de migrantes venezolanos: Así operaba

Facilitó el cruce ilegal de, al menos, 400 migrantes venezolanos por la frontera a lo largo de varios años.

Por Ernestina García

Brasil denunció red que facilitó ingreso ilegal de migrantes venezolanos: Así operaba
La Fiscalía de Brasil presentó una denuncia contra diez personas sospechosas de integrar una red de contrabando que facilitó el cruce ilegal de, al menos, 400 migrantes venezolanos por la frontera a lo largo de varios años.

La institución informó que el grupo habría operado, como mínimo, entre 2021 y 2024, según un comunicado del Ministerio Público.

Modus operandi de la red


La red criminal lograba simular un ingreso regular sobornando a funcionarios fronterizos subcontratados en el municipio de Pacaraima, en el estado de Roraima. Estos trabajadores tenían un papel crucial en el esquema:

Introducían datos falsos en el sistema de control migratorio de la Policía Federal.

Utilizaban sellos oficiales robados.

Emitían documentos sanitarios de forma fraudulenta.

A pesar de esta documentación falsificada, los migrantes venezolanos no pasaban por el control migratorio oficial, sino que entraban a Brasil a través de caminos clandestinos.

Costos y liderazgo


Para cruzar la frontera, los migrantes pagaban alrededor de 1.000 dólares a los contrabandistas. Este monto cubría diversos gastos, incluyendo:

La documentación falsificada.

El alojamiento en hoteles de Venezuela y Brasil.

El transporte.

Los sobornos a funcionarios públicos.

La organización era presuntamente liderada desde Venezuela por un ciudadano sirio, quien actualmente se encuentra preso en Francia a la espera de su extradición.

Acusaciones y contexto migratorio


Las otras nueve personas denunciadas por la Fiscalía, de nacionalidad brasileña o venezolana, enfrentan acusaciones graves:

Pertenencia a organización criminal.

Promoción de migración ilegal.

Corrupción.

Inserción de datos falsos.

Esta situación se enmarca en el reciente agravamiento de la crisis política y económica de Venezuela. Los ciudadanos venezolanos han superado a los portugueses para convertirse en la mayor comunidad migrante en Brasil, con más de 270.000 personas. En contraste, datos oficiales indican que en 2010, antes de la crisis, solo había 2.900 migrantes venezolanos residentes en Brasil.

Noticia al Día

