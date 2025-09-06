Sábado 06 de septiembre de 2025
Brasil no tomará partido en conflicto entre EEUU y Venezuela: Lula da Silva

En medio de tensiones entre Estados Unidos y Venezuela, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó que…

Por María Briceño

Foto: agencia
En medio de tensiones entre Estados Unidos y Venezuela, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó que su nación no tomará partido en el conflicto y hoy apuesta por el diálogo antes que por la confrontación.

“Brasil entiende que la guerra solo conduce a la masacre y al empobrecimiento”, declaró Lula en entrevista concedida a la televisora SBT.

Insistió en que la negociación es la vía más adecuada. “Si hay un desacuerdo entre dos naciones, no hay mejor manera, ni la más económica, de resolverlo que sentarse a la mesa de negociaciones”, afirmó.

El líder progresista remarcó que Brasil “se mantendrá del lado de la paz” y recordó que su país no tiene disputas internacionales ni busca involucrarse en conflictos ajenos.

Las declaraciones surgen en un momento de gran tensión militar. Estados Unidos desplegó 10 aviones de combate F-35 en Puerto Rico, además de buques de guerra en el mar Caribe.

Lee también: EEUU despliega fuerzas militares en el Caribe

Noticia al Día/Información de La Jornada

Zulia y otras regiones del país esperan lluvias de intensidad variable este sábado

Zulia y otras regiones del país esperan lluvias de intensidad variable este sábado

Nina León: una marabina que representa a Venezuela en la serie The Chosen

Nina León: una marabina que representa a Venezuela en la serie The Chosen

Día Mundial del Sexo Oral: Cuando la boca habla todos los idiomas

Día Mundial del Sexo Oral: Cuando la boca habla todos los idiomas

Ministerio Público encabezó campaña de prevención vial en Maracaibo

Ministerio Público encabezó campaña de prevención vial en Maracaibo

El pádel llegó a URBE con la inauguración de dos canchas

El pádel llegó a URBE con la inauguración de dos canchas

Vientos huracanados derribaron vitral de la catedral de Maturín

Uno de los gigantescos vitrales que adornan el altar mayor de la catedral Nuestra Señora del Carmen de Maturín, colapsó…
Onda Tropical nro. 33 se desplaza sobre el occidente del país

Se esperan lluvias para el Zulia
Ministerio Público imputó a Exfiscal Superior del estado Carabobo y a otros 10 exfiscales por actos de corrupción

Los exfiscales fueron imputados por la presunta comisión en los delitos de obstrucción a la administración de justicia, ventajas o beneficios económicos de funcionarias públicas o funcionarios públicos, retraso u omisión intencional de funciones agravada y uso indebido de información o datos reservados y asociación.


