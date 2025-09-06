Brasil no tomará partido en conflicto entre EEUU y Venezuela: Lula da Silva

En medio de tensiones entre Estados Unidos y Venezuela, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó que su nación no tomará partido en el conflicto y hoy apuesta por el diálogo antes que por la confrontación.

“Brasil entiende que la guerra solo conduce a la masacre y al empobrecimiento”, declaró Lula en entrevista concedida a la televisora SBT.

Insistió en que la negociación es la vía más adecuada. “Si hay un desacuerdo entre dos naciones, no hay mejor manera, ni la más económica, de resolverlo que sentarse a la mesa de negociaciones”, afirmó.

El líder progresista remarcó que Brasil “se mantendrá del lado de la paz” y recordó que su país no tiene disputas internacionales ni busca involucrarse en conflictos ajenos.

Las declaraciones surgen en un momento de gran tensión militar. Estados Unidos desplegó 10 aviones de combate F-35 en Puerto Rico, además de buques de guerra en el mar Caribe.

Noticia al Día/Información de La Jornada