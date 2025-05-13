Buque Escuela "Simón Bolívar" llegará a puertos mexicanos

Del 13 al 26 de mayo, el Buque Escuela "Simón Bolívar" arribará a puertos mexicanos, como parte del XXXV Crucero de Instrucción al Exterior "Alianza Caribeña 2025″.

Su primera parada en México será en el Puerto de Tampico, donde el pueblo azteca podrá disfrutar la experiencia de conocer el navío emblema de la Armada Bolivariana del 13 al 17 de mayo, mientras que del 21 al 25 de mayo la embarcación estará en el Puerto de Veracruz.

Durante su atraque en Tampico, estado de Tamaulipas, los horarios de visita para el público general serán:

Martes 13, de 2:00 pm a 6:00 pm

Miércoles 14, jueves 15 y viernes 16 mayo, de 1:00 pm a 6:00 pm

Sábado 17 de mayo será de 9:00 am a 6:00 pm

Asimismo, como parte de su programación, el Buque Escuela abrirá sus puertas para visitas guiadas y coordinadas con escuelas de los municipios Tampico, Ciudad Madero y Altamira.

La tripulación, que incluye cadetes de tercer año de la Academia Militar de la Armada Bolivariana, tendrá actividades en cubierta y en tierra, que incluye visitas oficiales a instituciones militares, centros históricos y culturales, así como intercambios deportivos.

El emblemático velero, conocido como el Embajador Sin Fronteras, es un símbolo de la Armada venezolana y una herramienta clave para la formación de cadetes y la diplomacia internacional. Su función: formar la nueva generación militar en navegación a vela, marinería y liderazgo.

Lee también: Llegó a Maracaibo el Buque Escuela Simón Bolívar

Noticia al Día con información de Globovisión