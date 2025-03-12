Una escuadra naval de China cruzó el Pacífico en febrero rumbo a las aguas territoriales de Australia, donde durante casi un mes navegaba frente a sus costas mientras realizaba ejercicios, informa The New York Times.

De acuerdo a los reportes, el pasado 11 de febrero, una fragata de la Armada china, Hengyang, transitó el estrecho de Torres, en el norte de Australia, y al día siguiente se le unieron dos barcos más, el crucero Zunyi y el buque de reposición Weishanhu.

Los tres navíos se dirigieron luego hacia el mar de Coral, navegando a lo largo de la costa este de Australia, mientras eran monitoreados por las fuerzas aéreas y las marinas de guerra australianas y neozelandesas.

La actividad frente a las costas del continente continuaba mientras los navíos tomaban rumbo a la parte occidental de Australia. El 26 de febrero, la escuadra alcanzó la Gran Bahía Australiana y el 5 de marzo se dirigió hacia el noroeste de la ciudad de Perth, en Australia Occidental. El pasado domingo, el Ministerio de Defensa australiano reportó que los tres buques operaban en el estrecho de Sunda, entre las islas indonesias de Java y Sumatra. De este modo, las embarcaciones navegaron frente a las costas de Australia de este a oeste.

No obstante, incluso cuando la escuadra tomó rumbo hacia Indonesia, las autoridades australianas comunicaron que seguían monitoreando la actividad china mientras esté cerca de los accesos marítimos de Australia.

Desafío para Australia



Si bien las autoridades australianas aseguraron en varias ocasiones que tanto la presencia de los navíos chinos como sus acciones eran legítimas, ya que se llevaron a cabo conforme al derecho internacional, la situación resultó incómoda para Australia, recoge NYT.

A finales de febrero, el Gobierno australiano presionó a Pekín para que fuera más transparente con respecto a las acciones de su escuadra naval frente a las costas del país, después de que esta emitiera una advertencia de simulacro de fuego real con poca antelación.

El primer ministro australiano, Anthony Albanese, dijo que no estaba claro si los barcos de la Armada china habían disparado realmente alguna de sus armas, aunque asumieron una formación habitualmente utilizada para los simulacros de fuego real.

Según el medio, aunque el despliegue de los buques chinos no fue algo estratégicamente significativo, el hecho puso de relieve las deficiencias de Australia, cuya Armada parece ser la más anticuada y reducida desde la Segunda Guerra Mundial.

De acuerdo con expertos, mientras los dos buques de guerra chinos contaban con un total combinado de 144 células de misiles de lanzamiento vertical, los diez buques de guerra australianos cuentan con 200 en total.

Mientras, desde Pekín aseguraron que realizaron entrenamientos en aguas internacionales, como lo hacen todas las armadas, por lo que no tienen nada que explicar ni de lo que disculparse.

"Una flota china organizada por el Comando del Teatro Sur del Ejército Popular de Liberación está llevando a cabo un ejercicio en alta mar. El simulacro se llevó a cabo de manera segura, estándar y profesional y de conformidad con el derecho internacional pertinente y la práctica internacional", declaró a finales de febrero el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, Guo Jiakun.

Noticia la Día/RT