Lunes 22 de septiembre de 2025
Internacionales

Buques de guerra chinos rodearon Australia y causaron alarma, según medios

Una escuadra naval de China cruzó el Pacífico en febrero rumbo a las aguas territoriales de Australia

Por Ernestina García

Buques de guerra chinos rodearon Australia y causaron alarma, según medios
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Una escuadra naval de China cruzó el Pacífico en febrero rumbo a las aguas territoriales de Australia, donde durante casi un mes navegaba frente a sus costas mientras realizaba ejercicios, informa The New York Times.

De acuerdo a los reportes, el pasado 11 de febrero, una fragata de la Armada china, Hengyang, transitó el estrecho de Torres, en el norte de Australia, y al día siguiente se le unieron dos barcos más, el crucero Zunyi y el buque de reposición Weishanhu.

Los tres navíos se dirigieron luego hacia el mar de Coral, navegando a lo largo de la costa este de Australia, mientras eran monitoreados por las fuerzas aéreas y las marinas de guerra australianas y neozelandesas.

La actividad frente a las costas del continente continuaba mientras los navíos tomaban rumbo a la parte occidental de Australia. El 26 de febrero, la escuadra alcanzó la Gran Bahía Australiana y el 5 de marzo se dirigió hacia el noroeste de la ciudad de Perth, en Australia Occidental. El pasado domingo, el Ministerio de Defensa australiano reportó que los tres buques operaban en el estrecho de Sunda, entre las islas indonesias de Java y Sumatra. De este modo, las embarcaciones navegaron frente a las costas de Australia de este a oeste.

No obstante, incluso cuando la escuadra tomó rumbo hacia Indonesia, las autoridades australianas comunicaron que seguían monitoreando la actividad china mientras esté cerca de los accesos marítimos de Australia.

Desafío para Australia


Si bien las autoridades australianas aseguraron en varias ocasiones que tanto la presencia de los navíos chinos como sus acciones eran legítimas, ya que se llevaron a cabo conforme al derecho internacional, la situación resultó incómoda para Australia, recoge NYT.

A finales de febrero, el Gobierno australiano presionó a Pekín para que fuera más transparente con respecto a las acciones de su escuadra naval frente a las costas del país, después de que esta emitiera una advertencia de simulacro de fuego real con poca antelación.

El primer ministro australiano, Anthony Albanese, dijo que no estaba claro si los barcos de la Armada china habían disparado realmente alguna de sus armas, aunque asumieron una formación habitualmente utilizada para los simulacros de fuego real.

Según el medio, aunque el despliegue de los buques chinos no fue algo estratégicamente significativo, el hecho puso de relieve las deficiencias de Australia, cuya Armada parece ser la más anticuada y reducida desde la Segunda Guerra Mundial.

De acuerdo con expertos, mientras los dos buques de guerra chinos contaban con un total combinado de 144 células de misiles de lanzamiento vertical, los diez buques de guerra australianos cuentan con 200 en total.

Mientras, desde Pekín aseguraron que realizaron entrenamientos en aguas internacionales, como lo hacen todas las armadas, por lo que no tienen nada que explicar ni de lo que disculparse.

"Una flota china organizada por el Comando del Teatro Sur del Ejército Popular de Liberación está llevando a cabo un ejercicio en alta mar. El simulacro se llevó a cabo de manera segura, estándar y profesional y de conformidad con el derecho internacional pertinente y la práctica internacional", declaró a finales de febrero el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, Guo Jiakun.

Noticia la Día/RT

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Fueron hallados muertos en México los artistas colombianos B-King y Regio Clown

Fueron hallados muertos en México los artistas colombianos B-King y Regio Clown

Te reciba el cielo en el que creíste, Evida Teresa Lubo…

Te reciba el cielo en el que creíste, Evida Teresa Lubo…

Balón de Oro: PSG fue elegido Mejor Equipo del Año

Balón de Oro: PSG fue elegido Mejor Equipo del Año

John Curtis y la invención del primer chicle comercial en Estados Unidos en 1848

John Curtis y la invención del primer chicle comercial en Estados Unidos en 1848

PSG cayó por la mínima ante el Marsella en el clásico francés

PSG cayó por la mínima ante el Marsella en el clásico francés

Francia reconoce al Estado palestino

Francia reconoce al Estado palestino

En Lara: A martillazos asesinó a su pareja y luego la colgó para simular un suicidio

En Lara: A martillazos asesinó a su pareja y luego la colgó para simular un suicidio

La misteriosa desaparición del cantante colombiano B-King abre una búsqueda internacional

La misteriosa desaparición del cantante colombiano B-King abre una búsqueda internacional

Capturan a hombre con un manuscrito extorsivo en La Cañada de Urdaneta

Capturan a hombre con un manuscrito extorsivo en La Cañada de Urdaneta

Lamine Yamal ganó el Trofeo Kopa por segundo año consecutivo

Lamine Yamal ganó el Trofeo Kopa por segundo año consecutivo

La Patria Grande que nunca existió (por Luz Neira Parra)

La Patria Grande que nunca existió (por Luz Neira Parra)

Las balas malditas de unos narcos acabaron con el mundo de Ariana Sofía Lozada Ruíz

Las balas malditas de unos narcos acabaron con el mundo de Ariana Sofía Lozada Ruíz

Ender Echenique anotó su primer gol en el Cincinnati FC

Ender Echenique anotó su primer gol en el Cincinnati FC

Jorge Barrosa pegó su primer jonrón en Grandes Ligas

Jorge Barrosa pegó su primer jonrón en Grandes Ligas

Cerveceros de Milwaukee conquista su tercer título divisional consecutivo en la Liga Nacional

Cerveceros de Milwaukee conquista su tercer título divisional consecutivo en la Liga Nacional

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Pensionados reciben pago mensual y Bono de Guerra Económica este lunes

Pensionados reciben pago mensual y Bono de Guerra Económica este lunes

Eran trabajadores del aseo urbano las víctimas del trágico accidente vía al aeropuerto de Maracaibo

Eran trabajadores del aseo urbano las víctimas del trágico accidente vía al aeropuerto de Maracaibo

Dos muertos y varios heridos tras fuerte accidente de tránsito vía al aeropuerto de Maracaibo

Dos muertos y varios heridos tras fuerte accidente de tránsito vía al aeropuerto de Maracaibo

Hidrolago activa servicio de agua en sectores del municipio San Francisco este lunes

Hidrolago activa servicio de agua en sectores del municipio San Francisco este lunes

La sorprendente confesión de Charlie Sheen:

La sorprendente confesión de Charlie Sheen: "Un cartel mexicano se negó a seguir vendiéndome tanta cocaína"

Noticias Relacionadas

Farándula

Fueron hallados muertos en México los artistas colombianos B-King y Regio Clown

Se reportó en ese país su desaparición el 16 de septiembre
Al Dia

Apareció la Reliquia de San Carlo Acutis, que se habían robado en Mérida

La comunidad católica del municipio Cardenal Quintero en el estado Mérida ya tiene en sus manos la Reliquia de tercer grado de San Carlo Acutis.
Sin categoría

Francia reconoce al Estado palestino

En su discurso, Macron reclamó el final definitivo del conflicto en la Franja de Gaza, porque -subrayó- "nada justifica la continuación de la guerra".
Internacionales

Cuando EE.UU. intentó sustituir mano de obra migrante con estudiantes: el programa que fracasó

"Nuestro gobierno no protege a nuestros ciudadanos estadounidenses respetuosos de la ley, pero sí brinda refugio y protección a criminales peligrosos que han ingresado ilegalmente a nuestro país desde todas partes del mundo", dijo Trump en su discurso inaugural.

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025