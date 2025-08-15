Cae avioneta en Medellín: Dos personas resultaron heridas

Un ultraliviano que despegó desde Tolú presentó fallas en el motor mientras se aproximaba al aeropuerto de Medellín, lo que provocó que la aeronave cayera en la Calle 47 con carrera 72. Equipos de Bomberos Medellín acudieron de inmediato al lugar para atender la emergencia.

Dos personas resultaron heridas y recibieron atención inicial en el sitio. El piloto fue trasladado a un centro asistencial para evaluación médica. Hasta el momento, no se reportan víctimas adicionales ni daños mayores en la zona.

Las autoridades inspeccionan la aeronave y coordinan las labores de retiro. La investigación preliminar apunta a problemas mecánicos como la causa de la caída, mientras los organismos de socorro mantienen presencia en el lugar para garantizar seguridad y atención inmediata.

Noticia al Día/Información de H13N