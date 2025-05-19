Camioneta cayó al Río Bravo con varios inmigrantes durante persecución policial

Un hombre indocumentado se hundió en el río Grande, en la frontera entre Estados Unidos y México, cuando viajaba a bordo de una camioneta negra, la cual era perseguida por el Departamento de Seguridad Pública estadounidense (DPS).

El hecho se registró durante la mañana del sábado, 17 de mayo. Según los reportes, unas nueve personas saltaron al afluente desde el vehículo y huyeron hacia el lado mexicano, uno habría fallecido, publicó El Mañana.

El Departamento de Seguridad Pública se unió a la búsqueda, inició la persecución hasta The Outlet Shoppes of Laredo, junto al puente internacional número uno.

El traficante, vestido con una camiseta de color rojo, detuvo la camioneta en las orillas del agua y todos los pasajeros se metieron al afluente para huir a lado mexicano.

Erick Estrada, sargento del Departamento de Seguridad Pública de Texas, dijo que uno de los extranjeros se hundió en las aguas del río Grande.

“Aún es buscado, los agentes de la Patrulla Fronteriza en sus lanchas lograron salvar a otro de los extranjeros, pero a uno más no pudieron hallarle”, dijo Estrada.

Mencionó que se recabarán huellas de la Chevrolet Tahoe, para tener información del conductor de la vagoneta.

“No hay que olvidar que esto se podría convertir en un hecho de muerte”, concluyó Erick Estrada.

Cabe señalar que dos indocumentados fueron localizados y asegurados en la orilla, mientras que sigue perdido en las aguas un extranjero.

Los Texas Rangers se encargan de las investigaciones.

Noticia al Día / El Mañana