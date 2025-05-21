Canonización de José Gregorio Hernández podría abordarse en el consistorio convocado por el papa León XIV para el 13-Jun

El papa León XIV convocó su primer consistorio ordinario público sobre algunas causas de canonización, a celebrarse el próximo 13 de junio, tal como informó este miércoles la Santa Sede.

El 25 de febrero de este año 2025, el papa Francisco firmó una orden de convocación de un consistorio desde el hospital Gemelli de Roma, donde permaneció 38 días ingresado por sus problemas respiratorios.

En su decreto, el pontífice argentino anunció su intención de organizar este encuentro para fijar las fechas de canonización de nuevos santos en 2025, aunque no especificó cuándo tendría lugar.

Entre las causas que podrían abordarse en el consistorio del próximo 13 de junio se encuentra el establecimiento de una fecha para la canonización del beato venezolano José Gregorio Hernández Cisneros, el "médico de los pobres" fallecido en Caracas en 1919.

Reactivación de la causa del beato Carlo Acutis

Asimismo, se contempla la posible reactivación de la causa del beato Carlo Acutis, conocido como "el primer santo milenial", cuya canonización fue pospuesta tras el fallecimiento del papa Francisco.

La ceremonia de canonización de Acutis estaba inicialmente prevista para el domingo 27 de abril, durante el Jubileo de los Adolescentes, pero tuvo que ser cancelada debido a la imposibilidad de realizar este tipo de celebraciones durante el período de Sede Vacante, el tiempo transcurrido entre la muerte de un papa y la elección de su sucesor.

En su lugar, el 27 de abril se celebró una misa solemne por el funeral del Papa Francisco, y la celebración de Acutis quedó pendiente, sin una nueva fecha establecida.

El último consistorio del papa Francisco, tuvo lugar el 7 de diciembre de 2024, el décimo de su pontificado, en el que creó 21 nuevos cardenales que hace apenas unas semanas entraron al cónclave para escoger a su sucesor.

