Martes 26 de agosto de 2025
Internacionales

Capturan en Colombia a Manuel Antonio Barrios, alias “El Negro”, presunto integrante del Tren de Aragua

Este sería el principal cabecilla del "Tren de Aragua" en Perú

Por Christian Coronel

Capturan en Colombia a Manuel Antonio Barrios, alias “El Negro”, presunto integrante del Tren de Aragua
El general de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, Henry Yesid Bello, confirmó la captura del venezolano Manuel Antonio Barrios Cortés, de 35 años, alias "El Negro", presunto integrante de la banda delictiva "El Tren de Aragua".

"Se encontraba escondido en Bucaramanga. Hay que resaltar que las estructuras criminales como ‘Los del Sur’, ‘Los de San Rafa’, ‘Claverianos’ buscan a estos delincuentes para que cometan acciones ilícitas, como homicidios selectivos, extorsiones y hurto. Residía en el sector sur de Bucaramanga, y allí nos movilizamos y adelantamos diligencias de registro", fueron las declaraciones de Bello.

Este sería el principal cabecilla del "Tren de Aragua" en Perú. Además, estaría involucrado en delitos como extorsión a comerciantes y homicidios cometidos en el área metropolitana de Bucaramanga.

"Hace parte de la estructura criminal de los Gamarra. Esta estructura criminal es muy fuerte en Venezuela. Este personaje estaba en la ciudad desde 2022, y haciendo el rastreo se ha comprobado que tiene tres comparendos de Tránsito. En los operativos que realizamos se corroboró la presencia de esta organización, que es liderada por alias ‘Mamá Oso’, uno de los terroristas más buscados del mundo, y hoy se puede decir con certeza que hacía parte de esta estructura”, comentó Jaime Andrés Beltrán, alcalde de Bucaramanga.

Finalmente, escribió en su cuenta de X: "Capturamos en Bucaramanga a alias ‘el Negro’, uno de los delincuentes venezolanos más peligrosos, con antecedentes por terrorismo, socio de alias ‘Mamá Oso’, criminal del Tren de Aragua con circular roja de @Interpol".

Noticia al Dia

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
