Domingo 21 de septiembre de 2025
Al Dia

Caravana de migrantes se estanca en México y algunos piensan en quedarse: La mayoría son venezolanos

La caravana migrante que partió esta semana de la frontera sur de México se estancó este miércoles 4 de diciembre,…

Por Andrea Guerrero

Caravana de migrantes se estanca en México y algunos piensan en quedarse: La mayoría son venezolanos
La caravana migrante que partió esta semana de la frontera sur de México se estancó este miércoles 4 de diciembre, en el municipio de Escuintla, donde esperan reponer fuerzas para avanzar a pesar del bloqueo y la presencia de agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) y la Guardia Nacional.

Eliezer, vocero y representante de esta caravana de migrantes, expuso a EFE que se han entregado dos personas a las autoridades porque no soportan el calor y las ampollas en los pies, aunque aún queda el 80 % de las mil 500 personas que salieron el lunes porque esperan llegar a Ciudad de México.

“Aquí vamos con todo, la gente está dispuesta a hacer lo que sea para avanzar, por lo que solicito al Gobierno mexicano que les puedan colaborar con agua para seguir su camino», indicó el migrante.

Algunos integrantes del contingente, en su mayoría de Venezuela, expresaron que se quedarían en Tapachula, la principal ciudad de la frontera sur de México, si el Gobierno mexicano cumple la promesa de garantizar seguridad y empleos.

El venezolano José Gregorio Campos Mesa, quien viaja con su familia, aseguró que buscan una mejor estabilidad y un empleo donde el salario sea digno para los migrantes porque en Tapachula estuvo dos meses trabajando de barbero para mantener a su familia.

“Al que no tenga cómo trabajar en barbería, quién lo ayude o lo apoye, la situación se le pone más fuerte y, por eso, salen en caravana quienes buscan llegar a alguna ciudad del norte para poder tener un dinero para pagar rentas, comidas y tener una estabilidad laboral sin que tenga que huir o exponerse a la inseguridad”, dijo.

El hondureño Marvin afirmó que si las autoridades mexicanas ofrecen trabajo bien remunerados se quedarían porque la mayoría de las personas que viajan buscan llegar al norte de México o a Estados Unidos para trabajar, cambiar su futuro y conseguir bienestar.

«Se quedará un tiempito (en la frontera sur) la mayoría de gente, un tiempito trabajando, y de ahí siguen a modo de acomodarse un par de meses y de ahí seguir despacio, uno anda siguiendo (el camino) por los carteles, uno tiene miedo”, comentó.

Un grupo de agentes del INM arribó este miércoles a Escuintla para ofrecer traslados a familias para llevarlos a Tuxtla Gutiérrez, la capital del estado de Chiapas, y a los hombres solos a la vecina entidad de Campeche.

Los migrantes se estancan después de que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró en una llamada con el mandatario electo de Estados Unidos, Donald Trump, que las caravanas “ya no llegan” a la frontera con Estados Unidos, en medio del amago de aranceles de 25 % a los productos mexicanos si no frena los migrantes y drogas.

Noticia al Día / EFE

Seis jóvenes venezolanos representan al país en la Olimpiada Mundial Abierta de Astronomía en Rusia

Casa Blanca aclaró lo de la tasa única de 100 mil dólares a visas H-1B para trabajadores extranjeros

Arrestan a un hombre junto a un adolescente por hurto en San Francisco

EcoAlianza en Maracaibo trabaja para sanear las orillas del Lago

Portugal también reconoce a Palestina como Estado

Israel promete respuesta al reconocimiento de Palestina por varios países

PSG no podrá asistir a la ceremonia del Balón de Oro

Miguel Rojas recibe por segundo año consecutivo el prestigioso Premio Campanella

Cada 21 de septiembre, se conmemora el Día Mundial del Alzheimer

Falleció Walter Ortiz, director de la agrupación Gaita Nostra

“El sector telecomunicaciones ha tenido un reimpulso”: presidente de Digitel desde la Fitelven

Pablo López se despide de la temporada tras sufrir lesión en su antebrazo

Mike Trout alcanza los 400 jonrones en Grandes Ligas

¿Cuánto tendrá que pagar Beéle a Isabella Ladera tras filtración de su video?

Messi lidera entre los goleadores de la MLS

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Vicepresidenta Delcy Rodríguez hizo pública la carta que el presidente Maduro envió a Donald Trump

La fiebre de las flores amarillas invade a Maracaibo

Ministro Padrino López ofrece balance de la jornada "Los cuarteles van al pueblo" y anuncia operación Cumanogoto 200 en el estado Sucre

Dos milagros en evaluación podrían llevar a la canonización de la beata venezolana Madre María de San José

Zulia

Activan servicio de agua para el municipio Cabimas

La Hidrológica del Lago de Maracaibo (Hidrolago), activó el Servicio Gravedad Red Alta/Laureles/Ciudad Sucre, este domingo, 21 de septiembre para…
Zulia

La Virgen del Rosario de Cabimas se viste de fiesta: Develan 15 mantos en su honor

En un acto de profunda fe y devoción, la feligresía de Cabimas, estado Zulia, participó este sábado, 20 de septiembre,…
Zulia

Lluvia, truenos y ráfagas de viento se registran en Maracaibo este domingo 21-Sep

Durante la tarde de este domingo, 21 de septiembre, se registran lluvias en gran parte de la ciudad de Maracaibo,…
Sucesos

Accidente entre moto y carro deja un herido en la calle 72 con av 3-E

Hasta el momento se desconoce la identidad del joven y buscan a sus familiares

