Cardenal acusado de encubrir escándalo de abusos sexuales ayudará a cerrar el ataúd del papa Francisco

Un cardenal estadounidense acusado de gestionar mal los casos de abuso sexual clerical fue incluido en la lista de personas que desempeñarán un papel oficial en las ceremonias para cerrar el féretro del papa Francisco y su entierro.

El cardenal Roger Mahony, arzobispo retirado de Los Ángeles, se encuentra entre un grupo de nueve cardenales y un pequeño número de sacerdotes y obispos que participarán en los ritos que incluirán el entierro del papa en la Basílica de Santa María la Mayor.

Mahony, de 89 años, se retiró como arzobispo en 2011. Fue relevado de todos sus deberes oficiales en la archidiócesis en 2013, aunque estos deberes no fueron especificados.

Sin embargo, el cardenal estadounidense figura como participante en las próximas ceremonias como “cardenal presbítero”, un cargo dentro del Colegio Cardenalicio. Este colegio incluye a “cardenales diáconos”, “cardenales presbíteros” y “cardenales obispos”.

Mahony ocupa un alto cargo entre los cardenales sacerdotes, ya que es uno de los que más tiempo lleva en el puesto. Quienes lo han hecho durante tanto tiempo tienen más de 90 años.

Otros cardenales que participan en las ceremonias son Giovanni Battista Re, decano del Colegio Cardenalicio; Pietro Parolin, el cardenal obispo menor de 80 años de mayor edad y actual secretario de Estado de la Santa Sede; y Dominique Mamberti, el protodiácono que anunciará al mundo la elección de un nuevo papa.

Un portavoz de la Santa Sede dijo que Mahony estuvo involucrado porque era el cardenal sacerdote de mayor rango disponible para participar en las ceremonias, ya que otros no pudieron participar.

Esta no es la primera vez que la participación de Mahony en un momento de transición papal ha generado controversia. En vísperas del cónclave de 2013 que eligió a Francisco, se firmó una petición en Los Ángeles instándolo a no participar. En esta ocasión, debido a su edad, el cardenal no tiene derecho a voto; solo los menores de 80 años pueden hacerlo.

