Casa Blanca aclaró lo de la tasa única de 100 mil dólares a visas H-1B para trabajadores extranjeros

La Casa Blanca aclaró que aplicará una tasa "única" de cien mil dólares "solo a nueva visas" H-1B e intentó tranquilizar a los beneficiarios de este programa de trabajo para extranjeros en Estados Unidos, después de que el anuncio de la medida generara confusión.

Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca, publicó una serie de "aclaraciones" en su cuenta de X, la primera de ellas explicando que la medida proclamada el viernes por el presidente, Donald Trump, y que entra en vigor este domingo 21 de septiembre "no es una tasa anual" sino "una tasa única que aplica solo a la petición".

"Aquellos que ya tienen visas H-1B y están actualmente fuera del país ahora NO tendrán que pagar 100.000 dólares para volver a entrar", enfatizó.

"Los portadores de visa H-1B pueden salir y volver a entrar en el país en la misma medida en que lo harían normalmente; cualquier capacidad que tengan para hacer eso no se ve impactada por la proclamación", sostuvo la portavoz.

La restrictiva tasa "aplica solo a nuevas visas, no a renovaciones y no a los actuales portadores de la visa. Aplicará por primera vez en el próximo ciclo de lotería" de este tipo de permiso, agregó Leavitt.

Noticia al Día/Información de EFE