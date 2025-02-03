Sábado 16 de agosto de 2025
Al Dia

Casa Blanca afirma que entre los “malgastos” de Usaid estaban $ 47 mil para “óperas transexuales” en Colombia

Fuentes desde Usaid en Colombia confirmaron a SEMANA la existencia del programa. Este tenía como objetivo la inclusión de personas trans a través de ámbitos musicales y artísticos

Por Andrea Guerrero

Casa Blanca afirma que entre los “malgastos” de Usaid estaban $ 47 mil para “óperas transexuales” en Colombia
Foto: Agencia
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca, dio este lunes 3 de febrero un discurso sobre las nuevas políticas del gobierno de Donald Trump de recorte de gasto público y que han tenido en el ojo del huracán a la agencia Usaid, sobre del que Elon Musk, como director del Departamento de Eficiencia Gubernamental ha amenazado con su cierre.

La funcionaria recordó que la Usaid es la organización encargada de distribuir la mayor parte de la ayuda exterior de carácter no militar, cooperando con países receptores en áreas económica, agrícola, sanitaria, política y humanitaria.

La funcionaria arremetió contra los programas de diversidad de género y reproducción que maneja la agencia, en un discurso ante medios de comunicación:

“Estas son algunas de las locas prioridades en las que esa organización ha estado gastando dinero. 1,5 millones de dólares para promover DEI (Diversidad, Equidad e Inclusión) en los lugares de trabajo de Serbia, 70.000 dólares para la producción de un musical de DEI en Irlanda, 47.000 dólares para una ópera transgénero en Colombia, 32.000 para un cómic transgénero en Perú”, aseguró Leavitt.

Los gastos de Usaid han sido blancos de críticas en Estados Unidos, ya que dicha agencia tiene un presupuesto de miles de millones de dólares cada año. Por ejemplo, para el año fiscal del 2024, la agencia gastó alrededor 44 mil millones de dólares. Según las declaraciones de Leavitt, el programa en Colombia del cual se refiere habría costado casi 200 millones de pesos, según la conversión.

“No sé ustedes, pero como contribuyente estadounidense, no quiero que mis dólares se destinen a esta basura, y sé que el pueblo estadounidense tampoco, y eso es exactamente lo que el presidente Trump le ha encomendado a Elon Musk hacer, eliminar el fraude, el despilfarro y el abuso de nuestro gobierno federal”, contó en su declaración pública la portavoz de la Casa Blanca en una breve intervención este lunes.

Fuentes desde Usaid en Colombia confirmaron a SEMANA la existencia del programa. Este tenía como objetivo la inclusión de personas trans a través de ámbitos musicales y artísticos.

¿Posible cierre?

El gobierno de Trump y su aliado multimillonario Elon Musk habrían decidido cerrar la agencia Usaid o al menos pasarla bajo una gran revisión global de todo su funcionamiento. Esto, a pesar de que dicha agencia brinda ayuda crucial para financiar la educación y combatir el hambre en el extranjero, lo que se cree que desatará un enfrentamiento con los demócratas del Capitolio, que calificaron la iniciativa de ilegal y prometieron una pelea judicial.

En uno de los esfuerzos más dramáticos para contrarrestar la propuesta del presidente Donald Trump de recortar y reestructurar el gobierno federal, algunos demócratas intentaron el lunes ingresar a la sede de la agencia. Los oficiales les impidieron incluso acercarse al lobby, y el secretario de Estado, Marco Rubio, dijo que él era el director interino de la agencia, a pesar de que ha sido un organismo independiente durante seis décadas.

Musk ha dicho que está trabajando para cerrar Usaid. “No tiene reparación”, dijo el magnate y funcionario del gobierno, y agregó que el presidente Trump está de acuerdo en que debería cerrarse. “Se hizo evidente que no es una manzana con un gusano dentro. Lo que tenemos es simplemente una bola de gusanos. Básicamente, hay que deshacerse de todo. Lo vamos a cerrar”, dijo en su cuenta de X sobre la agencia que funciona en unos 120 países y que califican de ser “progresista”.

Noticia al Día / Semana

Temas:

¿Cuál es el principal problema que le pediría atender al nuevo alcalde de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Activan servicio hídrico en estas parroquias de Maracaibo y San Francisco

Activan servicio hídrico en estas parroquias de Maracaibo y San Francisco

Gobernador Caldera y autoridades militares del Zulia izaron la bandera nacional en Castilletes

Gobernador Caldera y autoridades militares del Zulia izaron la bandera nacional en Castilletes

Bayern Múnich conquistó la Supercopa de Alemania tras vencer al Stuttgart

Bayern Múnich conquistó la Supercopa de Alemania tras vencer al Stuttgart

Secretaria de Salud del Zulia inspeccionó los centros nutricionales de Mara y Guajira

Secretaria de Salud del Zulia inspeccionó los centros nutricionales de Mara y Guajira

Barcelona goleó a Mallorca en su debut liguero

Barcelona goleó a Mallorca en su debut liguero

Douglas Urribarrí lidera reunión estratégica con las Glorias Deportivas del Zulia rumbo a los Juegos Nacionales Mérida 2025

Douglas Urribarrí lidera reunión estratégica con las Glorias Deportivas del Zulia rumbo a los Juegos Nacionales Mérida 2025

Efectivos de la FANB destruyeron campamento de minería ilegal en Amazonas

Efectivos de la FANB destruyeron campamento de minería ilegal en Amazonas

La Vinotinto de las alturas no pudo con Uruguay en inicio de cuadrangular amistoso en Cali

La Vinotinto de las alturas no pudo con Uruguay en inicio de cuadrangular amistoso en Cali

Murió Yosmary Fernández, diputada indígena del PSUV

Murió Yosmary Fernández, diputada indígena del PSUV

Francisco Álvarez despachó su séptimo jonrón de la campaña

Francisco Álvarez despachó su séptimo jonrón de la campaña

La fuerte lluvia de este 16-Ago y los vientos huracanados causaron el derrumbe de un viejo galpón en la C-3: No hubo heridos

La fuerte lluvia de este 16-Ago y los vientos huracanados causaron el derrumbe de un viejo galpón en la C-3: No hubo heridos

Salvador Pérez conectó su cuadrangular 295 de por vida

Salvador Pérez conectó su cuadrangular 295 de por vida

Ronald Acuña Jr. fue activado por Bravos de Atlanta tras su lesión en la pantorrilla derecha

Ronald Acuña Jr. fue activado por Bravos de Atlanta tras su lesión en la pantorrilla derecha

Rafa Romo sufrió lesión y encendió las alarmas en la Vinotinto

Rafa Romo sufrió lesión y encendió las alarmas en la Vinotinto

Salomón Rondón falló un penal en su debut con el Real Oviedo

Salomón Rondón falló un penal en su debut con el Real Oviedo

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Presa abuela en Maracaibo por estafa al Sistema Patria: Cobraba bonos de personas fallecidas

Presa abuela en Maracaibo por estafa al Sistema Patria: Cobraba bonos de personas fallecidas

Polisur halló maleta con restos humanos en una vivienda de Sierra Maestra

Polisur halló maleta con restos humanos en una vivienda de Sierra Maestra

Incautan otro galpón con más de mil 500 kilos de explosivos en Anzoátegui: Diosdado Cabello

Incautan otro galpón con más de mil 500 kilos de explosivos en Anzoátegui: Diosdado Cabello

Chiqui Delgado revela cómo enfrenta sus cambios hormonales

Chiqui Delgado revela cómo enfrenta sus cambios hormonales

Gobernación del Zulia inició rehabilitación del complejo Parque del Sol en el Polideportivo

Gobernación del Zulia inició rehabilitación del complejo Parque del Sol en el Polideportivo "Luis Aparicio Montiel" de Maracaibo

Noticias Relacionadas

Al Dia

Coquito bautizado maracucho: También prendió El Pozón cantando el ‘Negrito fullero’

Daniel Sarcos y Ronald Borjas le hicieron el coro

Farándula

¡De Maracaibo pal mundo!: Con apenas 16 años, Nathalia Lares brilla en la pantalla grande de EEUU

La joven se siente orgullosa de su origen venezolano y muestra sus aptitudes destacadas además para la música

Al Dia

Dos buques fletados por Chevron zarparon este viernes hacia EEUU con petróleo venezolano: Reuters

La compañía transnacional exportó cerca de 252 mil barriles de petróleo venezolano diarios (bpd) hacia Estados Unidos durante el primer trimestre de 2025.
Al Dia

República Dominicana eleva a once las provincias en alerta por efectos del huracán Erin

Las provincias en alerta son: La Altagracia, El Seibo y Hato Mayor, Samaná, María Trinidad Sánchez, Espaillat, Puerto Plata, Montecristi, así como Santo Domingo y el Distrito Nacional.

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025