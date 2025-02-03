Casa Blanca afirma que entre los “malgastos” de Usaid estaban $ 47 mil para “óperas transexuales” en Colombia

Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca, dio este lunes 3 de febrero un discurso sobre las nuevas políticas del gobierno de Donald Trump de recorte de gasto público y que han tenido en el ojo del huracán a la agencia Usaid, sobre del que Elon Musk, como director del Departamento de Eficiencia Gubernamental ha amenazado con su cierre.

La funcionaria recordó que la Usaid es la organización encargada de distribuir la mayor parte de la ayuda exterior de carácter no militar, cooperando con países receptores en áreas económica, agrícola, sanitaria, política y humanitaria.

La funcionaria arremetió contra los programas de diversidad de género y reproducción que maneja la agencia, en un discurso ante medios de comunicación:

“Estas son algunas de las locas prioridades en las que esa organización ha estado gastando dinero. 1,5 millones de dólares para promover DEI (Diversidad, Equidad e Inclusión) en los lugares de trabajo de Serbia, 70.000 dólares para la producción de un musical de DEI en Irlanda, 47.000 dólares para una ópera transgénero en Colombia, 32.000 para un cómic transgénero en Perú”, aseguró Leavitt.

Los gastos de Usaid han sido blancos de críticas en Estados Unidos, ya que dicha agencia tiene un presupuesto de miles de millones de dólares cada año. Por ejemplo, para el año fiscal del 2024, la agencia gastó alrededor 44 mil millones de dólares. Según las declaraciones de Leavitt, el programa en Colombia del cual se refiere habría costado casi 200 millones de pesos, según la conversión.

“No sé ustedes, pero como contribuyente estadounidense, no quiero que mis dólares se destinen a esta basura, y sé que el pueblo estadounidense tampoco, y eso es exactamente lo que el presidente Trump le ha encomendado a Elon Musk hacer, eliminar el fraude, el despilfarro y el abuso de nuestro gobierno federal”, contó en su declaración pública la portavoz de la Casa Blanca en una breve intervención este lunes.

Fuentes desde Usaid en Colombia confirmaron a SEMANA la existencia del programa. Este tenía como objetivo la inclusión de personas trans a través de ámbitos musicales y artísticos.

¿Posible cierre?

El gobierno de Trump y su aliado multimillonario Elon Musk habrían decidido cerrar la agencia Usaid o al menos pasarla bajo una gran revisión global de todo su funcionamiento. Esto, a pesar de que dicha agencia brinda ayuda crucial para financiar la educación y combatir el hambre en el extranjero, lo que se cree que desatará un enfrentamiento con los demócratas del Capitolio, que calificaron la iniciativa de ilegal y prometieron una pelea judicial.

En uno de los esfuerzos más dramáticos para contrarrestar la propuesta del presidente Donald Trump de recortar y reestructurar el gobierno federal, algunos demócratas intentaron el lunes ingresar a la sede de la agencia. Los oficiales les impidieron incluso acercarse al lobby, y el secretario de Estado, Marco Rubio, dijo que él era el director interino de la agencia, a pesar de que ha sido un organismo independiente durante seis décadas.

Musk ha dicho que está trabajando para cerrar Usaid. “No tiene reparación”, dijo el magnate y funcionario del gobierno, y agregó que el presidente Trump está de acuerdo en que debería cerrarse. “Se hizo evidente que no es una manzana con un gusano dentro. Lo que tenemos es simplemente una bola de gusanos. Básicamente, hay que deshacerse de todo. Lo vamos a cerrar”, dijo en su cuenta de X sobre la agencia que funciona en unos 120 países y que califican de ser “progresista”.

