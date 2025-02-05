Casa Blanca asegura que los migrantes enviados a Guantánamo eran miembros del Tren de Aragua

La Casa Blanca aseguró este miércoles 5 de febrero que el grupo de migrantes enviado ayer a la base naval de Guantánamo (Cuba) está compuesto por supuestos "miembros" de la banda transnacional Tren de Aragua.

Así lo indicó hoy Karoline Leavitt, la portavoz del Gobierno de Donald Trump, en una rueda de prensa en la Casa Blanca, al asegurar que las autoridades migratorias están dando «prioridad» a las detenciones de «criminales violentos».

El grupo de diez migrantes, que salió el martes en un avión militar desde la ciudad fronteriza de El Paso, ya se encuentra en un centro de detención en Guantánamo, según indicó este miércoles por la mañana el Pentágono en un comunicado.

Su detención en la isla será «temporal», señaló el escrito, hasta que puedan «transportarse a su país de origen u otro destino apropiado».

El Ejecutivo de Trump ha emprendido una campaña en contra de los más de 11 millones de migrantes indocumentados en el país, tildándolos de «criminales» y prometiendo llevar a cabo la mayor campaña de deportación en la historia de Estados Unidos.

En sus primeras semanas en el poder, las autoridades han detenido a más de 8.000 personas en todo el país, según indicó Leavitt en la rueda de prensa. De estos, más de 400 han sido puestos en libertad por falta de espacio de detención o por «condiciones médicas graves», agregó la portavoz.

Ampliación de la capacidad de Guantánamo para migrantes

El presidente ordenó ampliar la capacidad de detención en la base naval de Guantánamo para albergar a más de 30.000 personas y el Pentágono ha desplegado ya más de 150 militares para dicha tarea.

Entre los militares desplegados se encuentran Infantes de Marina y otros militares del Comando Sur de EE.UU., encargado de Latinoamérica.

El pasado miércoles, al firmar el memorando para ampliar la capacidad del centro de migrantes en Guantánamo, Trump afirmó que la medida busca «detener a los peores inmigrantes ilegales criminales que representan una amenaza para el pueblo estadounidense».

Tropas de EEUU llegan a Guantánamo para preparar el centro de migrantes de Trump

Bajo la ley estadounidense, vivir en el país sin autorización o estatus legal no es una falta criminal sino civil. Por lo tanto, es falso que las personas indocumentadas tengan de por sí un «historial criminal», como ha asegurado el actual Gobierno.

Cruzar la frontera sin inspección -codificado como ‘ingreso indebido’- o intentar entrar en EE.UU. tras una deportación o expulsión sí está tipificado en la legislación penal: el primero como un delito menor y el segundo como un delito grave.

Múltiples estudios, incluyendo una investigación de la Universidad de Stanford que analiza datos desde la década de los 60, demuestran que los migrantes tienen menos probabilidades de cometer crímenes o tener condenas por un crimen que las personas nacidas en EEUU

Arresto en Aurora de 100 pandilleros del Tren de Aragua

Las autoridades migratorias de EEUU arrestaron a un centenar de pandilleros de la banda trasnacional de origen venezolano Tren de Aragua en Aurora (Colorado) y a un número indeterminado de extranjeros, como parte de varias redadas que se llevaron a cabo en al menos once estados con ayuda de la DEA y el FBI, y en algunos casos usando granadas de humo.

Al menos un centenar de presuntos pandilleros y un número aún no informado de otros inmigrantes fueron detenidos por la mañana por agentes federales durante operativos simultáneos en el área metropolitana de Denver, según confirmó el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés) en la red social X.

Igualmente, un video difundido por la División Rocky Mountain de la Agencia Estadounidense Antidrogas (DEA) muestra a los agentes yendo de puerta en puerta en varias viviendas e incluso arrojando granadas de humo dentro de las residencias como parte de los operativos.

Hasta el momento, se confirmó la presencia de ICE, junto con la DEA y el FBI, en tres complejos de apartamentos en Aurora, al este de Denver: Edge of Lowry, Whispering Pines y Cedar Run, todos ellos asociados con la presencia de la pandilla internacional Tren de Aragua.

Según testigos, los operativos comenzaron a las 5:30 hora local (12:30 GMT) y duraron unas cuatro horas.

Durante las acciones, los uniformados pidieron documentos de identidad de los residentes en los apartamentos y de dueños y clientes de negocios cercanos. Además, marcaron las puertas de ciertos apartamentos.

ICE indicó que por lo menos «100 miembros de la violenta pandilla venezolana Tren de Aragua fueron arrestados y detenidos hoy en Aurora, Colorado».

La agencia enfatizó que «las investigaciones continúan» junto con el Buró de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF, en inglés), alguaciles federales y agentes de Investigaciones de Seguridad Interna (HSI).

El Gobierno de Trump da potestad a la Guardia Nacional de Texas para arrestar a migrantes

«Como proveedores de servicios latinos, condenamos categóricamente estas redadas que tienen como objetivo sembrar miedo, división, dolor y sufrimiento entre nuestras comunidades», dijo en un comunicado Rudy Gonzales, presidente y director ejecutivo de Servicios de la Raza de Denver.

La representante estatal demócrata Julie McCluskie afirmó estar «horrorizada» y «profundamente preocupada» por las acciones de ICE.

"Nuestra comunidad inmigrante es fundamental, no solo para la salud de las comunidades prósperas, sino también para nuestra fuerza laboral en este estado", señaló.

Esta mañana también se reportaron operativos de inmigración en Ohio, Georgia, Illinois, Arizona, California, Florida, Texas, Massachusetts, Nueva York y Nueva Jersey, en algunos casos con gran cantidad de agentes y en otros casos arrestos individuales.

Noticia al Día / EFE