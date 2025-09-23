Martes 23 de septiembre de 2025
Casa Blanca confirma que recibió carta del presidente Nicolás Maduro

El presidente estadounidense, Donald Trump, evitó decir un día antes si había recibido la misiva de Maduro con la invitación a negociar y simplemente dijo: «Ya veremos qué pasa con Venezuela»

Por Andrea Guerrero

Casa Blanca confirma que recibió carta del presidente Nicolás Maduro
Foto: Agencia
La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, confirmó este lunes que recibieron una carta del presidente, Nicolás Maduro, donde el mandatario venezolano dice estar abierto al diálogo.

«Hemos visto esta carta… La postura de la Administración (Trump) sobre Venezuela no ha cambiado», dijo Leavitt en una rueda de prensa en la residencia presidencial.

El presidente estadounidense, Donald Trump, evitó decir un día antes si había recibido la misiva de Maduro con la invitación a negociar y simplemente dijo: «Ya veremos qué pasa con Venezuela».

Este domingo, la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, confirmó que Maduro envió una carta a Trump en la que dice estar dispuesto a mantener conversaciones directas con su enviado especial, Richard Grenell, y rechazó que su Gobierno esté involucrado en el tráfico de drogas.

Noticia al Día / EFE

