Cayó una avioneta en plena avenida de São Paulo, Brasil: Aún no anuncian el número de víctimas

Una avioneta se desplomó en la mañana de este viernes, 7 de febrero sobre una ajetreada avenida de la ciudad brasileña de São Paulo, informó el Cuerpo de Bomberos local, que todavía no aclaró si hay víctimas fatales.

El aparato cayó sobre un autobús público, lo que provocó que este se incendiara, según muestran las imágenes publicadas por la cadena de televisión Globo, que también captó el momento en que una persona herida era llevada hacia una ambulancia.

El incidente provocó el cierre de la Avenida Marquês de São Vicente, una vía situada en la zona oeste de la mayor ciudad de Brasil y próxima a un aeropuerto para aviones de pequeño porte de donde supuestamente la avioneta despegó, afirmó Globo.

El aparato es un King Air bimotor con capacidad para ocho personas, de acuerdo con la cadena de televisión.

El secretario de Seguridad del estado de São Paulo, Guilherme Derrite, afirmó en redes sociales que los bomberos ya controlaron las llamas.

São Paulo | Una avioneta cayó esta mañana en el barrio Barra Funda y chocó contra un ómnibus sin pasajeros.



Dos personas murieron dentro del avión de pequeño porte y al menos dos están heridas. pic.twitter.com/RIEViBxEUu — Nacho Lemus (@LemusteleSUR) February 7, 2025

💥 Desastre aéreo en #Brasil: avioneta se estrella en el oeste de Sao Paulo



📌Los hechos ocurrieron sobre las 7:20 en la avenida de Sao Vicente

📌La nave habría impactado contra varios vehículos

📌Todavía no hay información sobre las víctimas.pic.twitter.com/nPsZ295BPD — RT Latinoamérica (@rt_latam) February 7, 2025

Nossas equipes estão empenhadas na ocorrência da queda de um avião bimotor na Av. Marquês de São Vicente, em São Paulo. O Corpo de Bombeiros fez o controle das chamas. Equipes da Polícia Militar, Polícia Civil e Polícia Técnico-Científica também apoiam a ocorrência. — Guilherme Derrite (@DerriteSP) February 7, 2025

Noticia al Día/Con información de EFE