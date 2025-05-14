Cerca de 270 mil fieles participaron en la Procesión de las Velas para honrar a la Virgen de Fátima

El Santuario de Fátima, en Portugal, recibió a más de 270.000 fieles durante la tradicional Procesión de las Velas y el rezo del Santo Rosario la noche del 12 de mayo, en vísperas del aniversario de la primera aparición de la Virgen María en 1917.

La ceremonia, presidida por el cardenal brasileño Jaime Spengler, congregó a peregrinos de al menos 30 países de los cinco continentes, quienes elevaron oraciones por el Papa León XIV y por la paz en el mundo.

Festividad de la Virgen de Fátima

La festividad de la Virgen de Fátima se celebra cada 12 y 13 de mayo en recuerdo de las apariciones marianas ocurridas en 1917 a tres niños pastores: Lucía dos Santos y sus primos Francisco y Jacinta Marto. Desde entonces, el lugar se ha convertido en uno de los principales centros de peregrinación católica del mundo.

Durante la noche del 12 de mayo, los peregrinos recorrieron en silencio el Recinto de Oración del Santuario, iluminando el camino con velas encendidas mientras la imagen de la Virgen de Fátima era llevada hasta el altar. A pesar de las condiciones climáticas adversas, los asistentes se mantuvieron en sus lugares, en un ambiente de recogimiento y oración colectiva.

En su homilía, el cardenal Jaime Spengler destacó el papel de la Virgen como “mensajera de esperanza y consuelo”, palabras que resonaron entre los cientos de miles de fieles presentes. El clero local y grupos internacionales organizados participaron activamente en las liturgias, muchos de ellos tras semanas de preparación espiritual.

Participación de los Pontífices

Desde la peregrinación del Papa Pablo VI en 1967, todos los pontífices —con excepción de Juan Pablo I— han visitado Fátima. San Juan Pablo II, en particular, desarrolló un profundo vínculo con este santuario tras atribuir su supervivencia al atentado de 1981 a la intercesión de la Virgen. Benedicto XVI en 2010 y el Papa Francisco en 2017 también participaron en las celebraciones.

Este año, se esperaba la visita del cardenal Robert Prevost como peregrino el 13 de mayo. Sin embargo, su elección reciente como Papa León XIV cambió los planes. A pesar de ello, el nuevo pontífice confirmó que la imagen de la Virgen peregrinará al Vaticano en octubre de 2025, como parte del Jubileo de la Espiritualidad Mariana, los días 11 y 12.

