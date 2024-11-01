Martes 19 de agosto de 2025
Al Dia

Cerca de 50 muertos en el centro de Gaza tras una noche de ataques israelíes

Al menos 47 gazatíes, entre ellos un bebé de solo 40 días, murieron a última hora de ayer en repetidos…

Por Andrea Guerrero

Cerca de 50 muertos en el centro de Gaza tras una noche de ataques israelíes
Al menos 47 gazatíes, entre ellos un bebé de solo 40 días, murieron a última hora de ayer en repetidos ataques israelíes contra la ciudad de Deir al Balah, el campamento de refugiados de Nuseirat y la urbe de Al Zawaida, todo en el centro de Gaza.

Solo en Nuseirat murieron al menos 21 personas, entre ellas cinco niños y siete mujeres, informaron a EFE fuentes médicas, después de que las fuerzas aéreas israelíes atacaran varias viviendas, incluidas aquellas con personas desplazadas.

Según la agencia palestina Wafa, tras los bombardeos, y después de que testigos se apresurasen a ayudar a los afectados, el Ejército israelí atacó de nuevo, causando nuevas víctimas. Las operaciones de búsqueda y rescate para localizar a desaparecidos bajo los escombros continúan.

Fuentes médicas informaron de que los cuerpos de los fallecidos fueron trasladados al Hospital de los Mártires de Al Aqsa, en Deir al Balah, donde al menos otros dos desplazados fallecieron en el bombardeo de una casa en el barrio de Al Hadba, según fuentes locales.

Por su parte, el Ejército de Israel aseguró este viernes haber atacado ayer desde el aire más de 200 objetivos de Hamás en Gaza y de Hizbulá en el sur del Líbano, incluidos centros de comando y control, lanzadores y otra infraestructura.

En el centro de Gaza, un comunicado castrense informó de la eliminación de «varios terroristas armados que operaban en la zona», sin dar más detalles y pese a la muerte de niños, según fuentes médicas.

En la zona de norte de Yabalia, donde persiste un asedio militar y la entrada de comida es prácticamente inexistente desde hace más casi un mes, las tropas eliminaron a decenas de milicianos desde el aire y mediante «incursiones selectivas en estructuras militares», dice el mismo texto.

Según fuentes palestinas, Israel bombardeó anoche un edificio de cuatro plantas en el campamento de Yabalia que refugiaba a más 120 personas, pero que sigue siendo inaccesible, debido al asedio militar, para los equipos de rescate.

Solo en el asediado norte de Gaza -que también abarca Beit Lahia y Beit Hanoun- al menos 75 personas murieron en el día de ayer y más de un millar desde el inicio de esta nueva ofensiva militar terrestre a principios de octubre. Desde octubre de 2023, ya son más de 43.200 los muertos, la mayoría mujeres y niños, y más de 101.600 los heridos.

Noticia al Día / EFE

Temas:

