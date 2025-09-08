Chagas se establece en EEUU: ya afecta a 32 estados

Las autoridades sanitarias de Estados Unidos han detectado casos de la enfermedad de Chagas en 32 estados, lo que la consolida como un problema de salud pública y ofrece evidencias suficientes para considerarla ya endémica en el país.

Tradicionalmente asociada a zonas rurales de América Latina, donde afecta a millones de personas, la dolencia provocada por el parásito ‘Trypanosoma cruzi’, fue detectada en insectos, animales domésticos, fauna silvestre y humanos en 32 estados del americano, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

La enfermedad de Chagas es transmitida por el insecto conocido como ‘chinche besador’ (Triatominae) y tiene dos fases.

La etapa aguda suele ser leve o pasar inadvertida, aunque puede presentar fiebre, malestar general o la hinchazón característica del párpado, conocida como signo de Romaña.

Una fase crónica puede aparecer años después, durante la cual hasta un 30% de los infectados desarrolla complicaciones graves, especialmente cardíacas y digestivas, que pueden derivar en insuficiencia cardíaca o muerte súbita.

Noticia al Día / EFE