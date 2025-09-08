Lunes 08 de septiembre de 2025
Chagas se establece en EEUU: ya afecta a 32 estados

La enfermedad de Chagas es transmitida por el insecto conocido como ‘chinche besador’ (Triatominae) y tiene dos fases

Por Andrea Guerrero

Las autoridades sanitarias de Estados Unidos han detectado casos de la enfermedad de Chagas en 32 estados, lo que la consolida como un problema de salud pública y ofrece evidencias suficientes para considerarla ya endémica en el país.

Tradicionalmente asociada a zonas rurales de América Latina, donde afecta a millones de personas, la dolencia provocada por el parásito ‘Trypanosoma cruzi’, fue detectada en insectos, animales domésticos, fauna silvestre y humanos en 32 estados del americano, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

La enfermedad de Chagas es transmitida por el insecto conocido como ‘chinche besador’ (Triatominae) y tiene dos fases.

La etapa aguda suele ser leve o pasar inadvertida, aunque puede presentar fiebre, malestar general o la hinchazón característica del párpado, conocida como signo de Romaña.

Una fase crónica puede aparecer años después, durante la cual hasta un 30% de los infectados desarrolla complicaciones graves, especialmente cardíacas y digestivas, que pueden derivar en insuficiencia cardíaca o muerte súbita.

