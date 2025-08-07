La última versión de la inteligencia artificial de OpenAI promete dejar atrás a su sucesor GPT‑4, la empresa de investigación asegura que GPT‑5 mejorará su rendimiento y procesamiento de datos, transformando al modelo de inteligencia artificial en un asistente digital que no solo responderá preguntas, sino que actuará, planeará y se adaptará a las necesidades del usuario.

Desde que salió al mercado GPT‑4 el 14 de marzo de 2023 ha recibido múltiples actualizaciones en el intento de perfeccionar al modelo de IA para que sea lo más eficiente, sin embargo, su última actualización lanzada el 27 de febrero de 2025, GPT‑4.5 no fue más que un paso en falso en el camino de perfilar una inteligencia artificial realmente eficaz, los consumidores se percataron de que no poseía mejoras notables, y solo quedaban promesas por cumplir.

La nueva versión GPT‑5 ya está disponible y es muchos más intuitiva que antes, pues OpenAI se enfocó en que esta versión logre entender instrucciones con mayor facilidad, gestione textos más largos y trabaje de la mano con herramientas externas, la empresa busca que GPT‑5 sea más que una inteligencia artificial y se convierta en un asistente del día a día.

La diferencia más notable con sus antiguas versiones es su fluidez a la hora de interactuar, mientras que con GPT‑4 se te obligaba a elegir velocidad, visión o razonamiento, esta nueva versión decide por sí misma si responder inmediatamente o detenerse a pensar, lo que vuelve las interacciones más orgánicas, pero esta versión no solo se limita a responder preguntas, OpenAI asegura que es capaz de encargarse de generar software, organizar calendarios o elaborar informes técnicos. E incorporara cuatro personalidades (Cynic, Robot, Listener y Nerd), las cuales responden de manera distinta despendiendo la que se elija.

Esta nueva versión está disponible en tres modelos.

ChatGPT Free: Que es una prueba limitada de la nueva versión.

ChatGPT Plus. Con un costo de 20 dólares al mes y tendrá ciertas limitaciones.

ChatGPT Pro: Con un costo de 200 dólares, tendrá un completo acceso a todas las funciones que este modelo ofrece.

