Chile refuerza alianzas con Brasil y Colombia para perseguir el crimen organizado

El crimen organizado, y en especial, la banda transnacional El Tren de Aragua -nacida en las cárceles de Venezuela- ha penetrado con fuerza en Chile aprovechando la llegada de decenas de miles de personas migrantes que cruzaron la frontera por pasos terrestres controlados por la propia banda

Por Andrea Guerrero

Chile refuerza alianzas con Brasil y Colombia para perseguir el crimen organizado
Foto: Agencia.
El Gobierno chileno cerró este martes varios acuerdos con Brasil y Colombia para reforzar la cooperación en la lucha contra el crimen organizado y la seguridad penitenciaria, y "perfeccionar procedimientos y estrategias" en esta materia.

“Estamos mirando lo que están haciendo otros países con mayor experiencia en la materia para recoger sus buenas prácticas y enfrentar la amenaza del crimen organizado con toda la fuerza del Estado”, señaló en un comunicado el ministro de Justicia chileno, Jaime Gajardo, tras cerrar una gira por ambos países promovida por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

En los últimos años, el crimen organizado, y en especial, la banda transnacional El Tren de Aragua -nacida en las cárceles de Venezuela- ha penetrado con fuerza en Chile aprovechando la llegada de decenas de miles de personas migrantes que cruzaron la frontera por pasos terrestres controlados por la propia banda.

En Brasil, Gajardo sostuvo una reunión bilateral con su homólogo, Ricardo Lewandowski, para "abordar aspectos de cooperación" en seguridad penitenciaria, intercambio de inteligencia y formación especializada, precisó la nota. Posteriormente, recorrió la Penitenciaría Federal en Brasilia para conocer modelos de gestión en recintos de máxima seguridad que albergan líderes de bandas criminales.

“Uno de nuestros principales desafíos es garantizar que las personas privadas de libertad cumplan sus condenas en condiciones adecuadas, pero además, que los sistemas penitenciarios impidan que las organizaciones criminales sigan operando desde el interior de las cárceles", añadió Gajardo.

En Colombia, la agenda incluyó encuentros con la ministra de Justicia, María Ángela Buitrago, y visitas a la Escuela Penitenciaria Nacional y a las cárceles La Picota y El Buen Pastor, donde se analizaron modelos de reinserción y control carcelario.

Los gobiernos de Chile y Colombia están "ultimando los detalles" de un convenio para el traslado de personas condenadas entre ambos países. De concretarse, previsiblemente en mayo, según informó el Ministerio, podría contar con la firma del presidente chileno, Gabriel Boric, y su par colombiano, Gustavo Petro.

“Tenemos desafíos comunes en la región y es necesario compartir experiencias y fortalecer alianzas", cerró Gajardo.

El gobierno progresista de Boric ha dedicado esfuerzos en perseguir el crimen organizado y ha sacado pecho de los avances en la detención de varios miembros del Tren de Aragua. Según cifras del Ejecutivo, desde el 2021, en Chile se han detenido a más de 300 personas vinculadas a la organización.

Noticia al Día / EFE

