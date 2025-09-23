Martes 23 de septiembre de 2025
China toma medidas extraordinarias ante la llegada de poderoso supertifón

La gente se apiñó en los supermercados, dejando poco en los estantes, mientras se producían compras de pánico y los residentes se abastecían de productos básicos por temor a que las tiendas pudieran cerrar durante dos días.

Por Andrea Guerrero

Foto: Agencia
Varias provincias de China se preparan para la llegada del supertifón Ragasa, considerado por el Centro Meteorológico Nacional del país como el tifón más poderoso del planeta en lo que va de 2025.

Este martes, la región autónoma de Hong Kong, de 7,5 millones de habitantes, tomó medidas extraordinarias ante el supertifón: las autoridades instaron a la población a quedarse en casa, mientras que la mayoría de los vuelos de pasajeros se han suspendido hasta el jueves.

Según las estimaciones, Ragasa traerá vientos huracanados con velocidades de hasta 230 km/h y tormentas eléctricas.

Ante ello, las autoridades chinas han emprendido la evacuación de cientos de miles de personas y han desplegado efectivos para garantizar suministros y atender eventuales rescates. Además, distribuyeron sacos de arena a los residentes para reforzar sus casas en las zonas bajas.

El lunes, ya tocó tierra en la provincia de Cagayan, en el norte de Filipinas, acompañado de fuertes vientos sostenidos de 215 km/h y rachas superiores a 265.

De acuerdo con el Consejo Nacional de Gestión y Reducción de Riesgo de Desastres de Filipinas, la tormenta causó la muerte de tres personas; varios resultaron heridos y desaparecidos. El supertifón desplazó a más de 17.000 personas y provocó, además, inundaciones y deslizamientos de tierra en el norte del país asiático, especialmente en la provincia de Cagayan, donde se reportaron los primeros efectos críticos.

Los tifones son recurrentes en el sureste de China durante la temporada estival y otoñal, cuando las aguas cálidas del océano Pacífico propician la formación de ciclones.

Nacionales

Salud activará jornada nacional de vacunación en octubre para prevenir sarampión, rubéola y poliomielitis

Según Unión Radio, los coordinadores de los Áreas de Salud Integral Comunitaria (ASIC) recibieron lineamientos específicos para implementar estrategias locales que permitan completar los esquemas de inmunización en grupos prioritarios: niños menores de un año, estudiantes en edad escolar y mujeres embarazadas
Política

Maduro insiste en enviar cartas a Trump para “revelar la verdad” sobre Venezuela

Durante su programa televisivo “Con Maduro +”, el mandatario señaló que no le preocupa la falta de respuesta por parte del gobierno estadounidense
Internacionales

Taiwán reduce nivel de alerta tras el paso del supertifón Ragasa por el canal de Bashi

El organismo mantiene su advertencia marítima para el estrecho de Taiwán, el canal de Bashi -que separa el extremo septentrional de Filipinas del sur de Taiwán- y las aguas adyacentes a la isla Pratas (Dongsha, en mandarín), aunque este aviso podría levantarse esta misma noche.
Tecnología

OpenAI y Nvidia se unen para construir infraestructura masiva de IA orientada a la superinteligencia

Para respaldar esta implementación, que incluye capacidad de centros de datos y energía, NVIDIA se propone invertir unos 100.000 millones de dólares en OpenAI a medida que implementan sus propios nuevos sistemas

