Sábado 01 de noviembre de 2025
Internacionales

Chocaron dos aviones en el aeropuerto de LaGuardia en Nueva York por escasez de controladores aéreos

El incidente obligó al desembarque de todos los pasajeros y en última instancia supuso la cancelación del vuelo a Texas.

Por Ernestina García

Chocaron dos aviones en el aeropuerto de LaGuardia en Nueva York por escasez de controladores aéreos
Dos aviones comerciales chocaron en pista la víspera en la noche sin que se produjeran heridos en el aeropuerto neoyorquino de LaGuardia, el cual se vio afectado durante toda la jornada por la escasez de controladores aéreos, debido al cierre del Gobierno Federal en EE.UU.

Cuando se dirigía a su puerta de llegada, el vuelo 580 de United Airlines, que aterrizó procedente de Chicago, chocó contra la cola del vuelo 434 de la misma aerolínea, que se encontraba detenido en pista a la espera de despegar rumbo a Houston.

El incidente obligó al desembarque de todos los pasajeros y en última instancia supuso la cancelación del vuelo a Texas.

El incidente se produjo a última hora de una jornada caótica en los aeropuertos de Nueva York, merced al viento y a la mencionada escasez de controladores.

Tanto LaGuardia, enfocado al tráfico doméstico, como el John F. Kennedy, uno de los dos aeropuertos internacionales de Nueva York, tuvieron que suspender ayer temporalmente los despegues de aeronaves ante la falta de controladores.

Existe una creciente inquietud en EE.UU. por la posibilidad de que los controladores aéreos, que se cuentan entre los 730.000 empleados federales que están cubriendo labores esenciales pero que no cobrarán sus sueldos hasta que se levante el cierre del Gobierno, puedan comenzar a ausentarse en mayor número de sus puestos ante la excesiva carga de trabajo que están soportando.

En el cierre de Gobierno de 2018-2019, el más largo en la historia de EE.UU., fueron las bajas de los controladores las que, al paralizar parte del tráfico aéreo del país, forzaron a republicanos y demócratas a alcanzar un acuerdo en el legislativo.

El bloqueo en el que se encuentra actualmente el Senado estadounidense pasa por las demandas de los demócratas que, para dar a los republicanos los votos que necesitan para aprobar un presupuesto que levante el cierre del Gobierno Federal, exigen que se prolonguen los subsidios del programa sanitario Obamacare que caducan a final de año.

Noticia al Día/EFE

Al Dia

Así Mariah Carey marcó de manera oficial la temporada navideña

Con su icónico grito, "¡It’s Time!", la cantante dio el pistoletazo de salida a la Navidad 2025,
Internacionales

Jueza impide a Trump exigir prueba de ciudadanía para el registro electoral

Esta decisión, que sigue a una orden de bloqueo temporal emitida anteriormente por la misma jueza, representa un nuevo revés para Trump y sus seguidores, quienes han sostenido que muchos inmigrantes indocumentados participan en las elecciones
Internacionales

Río de Janeiro: Vecinos se manifiestan contra "masacre" policial

El Gobierno del estado de Río ha reconocido oficialmente 121 muertes, mientras que la Defensoría Pública reporta un total de 132. A pesar de la magnitud de las bajas, Castro y las fuerzas de seguridad han calificado el operativo como "exitoso"
Internacionales

Drones ucranianos causan daños en infraestructuras energéticas rusas

El gobernador de Oriol, Andrei Klichkov, informó a través de Telegram que las unidades de defensa antiaérea lograron repeler el ataque, aunque fragmentos de un dron derribado cayeron sobre una central termoeléctrica, causando daños al equipo de suministro eléctrico

