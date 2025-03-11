Cierran escuela por presunta amenaza de bomba en Doral

Cerca de la 1:00 de la tarde de este martes 11 de marzo, se registró el cierrde la escuela, Ronald W. Reagan Doral Senior, por presunta amenaza de bomba.

Varias unidades de la policía y de los bomberos se trasladaron a la escuela luego de recibir el reporte por parte de las autoridades de la institución.

Al parecer, un exconserje amenazó con colocar bombas en varios lugares de la escuela, conllevando a la movilización policíal, en el 8600 en la avenida 107 noroeste (NW), en Doral.

Hasta los momentos se desconocen mayores detalles de lo ocurrido y se espera que las autoridades se pronuncien al respecto.

Noticia al Día/ EVTV Miami