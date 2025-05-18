Cierran todos centros electorales en los comicios legislativos de Portugal

Todos los centros electorales de Portugal en los comicios legislativos de este domingo está ya cerrados, tras la clausura de los últimos que permanecían abiertos en el archipiélago de las Azores por encontrarse en un huso horario diferente al resto.

Los primeros centros en terminar la jornada electoral fueron los del Portugal continental y el archipiélago Madeira, que lo hicieron a las 19.00 hora local (18.00 GMT); 60 minutos más tarde lo hicieron en las Azores.

Los portugueses votaron este domingo para renovar los 230 diputados de la unicameral Asamblea de la República (Parlamento) en unas elecciones de las que saldrá un nuevo Gobierno.

Según los datos dados a conocer por el Ministerio de Administración Interna (del Interior), la participación fue del 48,28 % hasta las 16.00 hora local (15.00 hora GMT), una cifra inferior a la registrada en los comicios del año pasado, cuando fue del 48,28 % hasta la misma hora.

Más de 10,8 millones de electores dentro y fuera del país han estado llamados hoy a ir a las urnas, con 12.604 mesas repartidas a lo largo y ancho del territorio nacional.

Algunos ya lo hicieron el pasado domingo a través de un mecanismo que permite votar anticipadamente por movilidad a aquellos que no podían estar hoy en sus centros de votación.

Las encuestas dan como favorita a AD, la coalición del primer ministro en funciones, Luís Montenegro (centroderecha), seguida del Partido Socialista (PS), de Pedro Nuno Santos, y del ultraderechista Chega, de André Ventura.

Los comicios de hoy se celebran después de que el Ejecutivo de Montenegro perdiera en marzo un voto de confianza del Parlamento, debido a la publicación en los medios de la existencia de una empresa, Spinumviva, en manos de su familia, que habría recibido pagos de otras compañías en las que trabajó anteriormente el primer ministro.

Noticia al Día / EFE