Cierran vías de acceso a Maicao en unión al paro campesino en La Guajira

El municipio fronterizo de Maicao amaneció con sus principales accesos bloqueados por manifestantes que se han sumado al paro campesino en La Guajira, con el que exigen garantías de derechos y mayor atención por parte del Gobierno Nacional.

Desde aproximadamente las 5:00 a. m., se registran bloqueos en la vía Paraguachón, en la salida hacia Albania y en el corredor que conecta con Riohacha, afectando la movilidad vehicular. Conductores y viajeros han reportado largas filas y dificultades para transitar por estos puntos.

Los manifestantes han expresado su descontento con la situación social y económica de la región y advierten que mantendrán la protesta hasta obtener respuestas concretas del Gobierno.

Lee también: Accidente-en-la-via-Raya-Maicao

Noticia al Día/Con información de Diario el Norte