Cierre del Gobierno en Estados Unidos se alarga a la próxima semana

El cierre del gobierno en Estados Unidos se mantendrá la próxima semana, tras el fracaso de una nueva votación este viernes 3 de octubre en el Senado, donde la división entre demócratas y republicanos continúa.

Los republicanos, con mayoría en la cámara, no lograron reunir los apoyos suficiente de la minoría demócrata para pasar su proyecto de extensión presupuestaria hasta el 21 de noviembre.

Asimismo, cuentan con una mayoría en el Senado (53 escaños de 100), pero necesitan 60 votos afirmativos para aprobar el paquete presupuestario.

Las agencias federales, y unos 750.000 trabajadores, oficialmente no disponen de fondos desde el miércoles, cuando expiró el año fiscal estadounidense y el Congreso fue incapaz de extender provisionalmente el presupuesto.

La posibilidad de que el Senado se reúna este fin de semana se diluyó, ante la falta de acuerdo entre los representantes de los dos partidos.

Los republicanos quieren que los demócratas voten con ellos una prolongación presupuestaria corta, como ha sucedido en las últimas 13 veces, desde la presidencia del demócrata Joe Biden.

