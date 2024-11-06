Cifra de muertos por inundaciones en España ascendió a 219 este 6-Nov

Los cuerpos de los dos vecinos a los que las autoridades continuaban buscando en la localidad de Letur, en el centro de España, han sido encontrados este miércoles 6 de noviembre, ocho días después de la riada que sufrió el municipio, lo que eleva a siete los fallecidos en esa zona y a 219 en el conjunto del país.

Fuentes de las autoridades locales informaron a los medios de comunicación del hallazgo de los dos cadáveres, pasadas las 18.00 horas GMT, con lo que se habrían encontrado los cuerpos de todas las personas a las que se estaba buscando.

Sin embargo, las labores de búsqueda no se darán por concluidas hasta que se tenga «la certeza fehaciente» de que se trata de las seis personas desaparecidas en Letur.

«Es muy remoto, pero podría ocurrir que hubiéramos encontrado a alguien que no tuviéramos controlado», señalaron.

Y es que de los seis cadáveres encontrados, han sido identificados tres y faltaría por conocer la identificación de los tres cuerpos encontrados entre ayer y hoy.

De esta manera, se eleva a 219 la cifra de fallecidos en España tras el paso del temporal que la semana pasada arrasó parte del este y centro-este del país: 211 víctimas en la Comunidad Valenciana, siete en Castilla-La Mancha (seis en Letur y una en Mira) y una en Andalucía.

Noticia al Día / EFE