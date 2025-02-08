Ciudad del Vaticano: Hombre vandaliza el altar de la basílica de San Pedro

Un incidente tuvo lugar en la Basílica de San Pedro, ubicada en la Ciudad del Vaticano, cuando un hombre, portando una mochila, logró evadir las medidas de seguridad y se lanzó contra el altar principal de la emblemática iglesia.

Este acto de vandalismo ocurrió el pasado viernes y dejó un saldo de seis candelabros del siglo XIX dañados, los cuales tienen un valor estimado en 30.000 euros, según la agencia italiana de noticias Ansa.

El agresor detenido por gendarmes vaticanos, fue identificado como un ciudadano rumano de 40 años. Se le han presentado cargos formales por los daños ocasionados.

En medio del caos, el hombre, vestido con una campera celeste y un gorro, comenzó a patear y derribar los candelabros, mientras que los turistas y peregrinos que se encontraban en el lugar observaban atónitos la escena.

No contento con eso, se agachó y arrancó el mantel de encaje que cubría el altar de mármol, arrojándolo al suelo con una visible furia. Este perturbador evento se produce en el contexto del Jubileo de la Esperanza, un evento que se desarrolla durante todo el año y que se espera atraerá a más de 32 millones de peregrinos a Roma.

Noticia al Día / El Cooperante